9.4% ارتفاع حركة النقل الجوي أوسطياً يعزز النمو العالمي
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم الخميس أن حركة النقل الجوية العالمية سجلت مستويات قياسية في عام 2024، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً يبرز دورها الحيوي في حركة السفر الجوي الدولية.
وارتفع إجمالي حركة المسافرين لهذا العام بنسبة 10.4% مقارنة بعام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 3.8%. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالطلب الدولي القوي، وخاصة من شركات الطيران البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت شركات الطيران في الشرق الأوسط عن زيادة بنسبة 9.4% في حركة المسافرين لعام 2024، مع نمو السعة بنسبة 8.4%. وارتفع عامل الحمولة، وهو مؤشر رئيسي للكفاءة، إلى 80.8%، ممّا يعكس قدرة المنطقة على تلبية الطلب المتزايد من الركاب مع الحفاظ على الفعالية التشغيلية. وفي ديسمبر وحده، ارتفع الطلب بنسبة 7.7% على أساس سنوي، ممّا يسلط الضوء على نهاية قوية للقطاع مع تدفق المسافرين إلى المنطقة خلال موسم العطلات.
وأكّد "ويلي والش"، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، على الرغبة المكبوتة في السفر، قائلاً: "أوضح عام 2024 بشكل قاطع أن الناس يريدون السفر. ومع نمو الطلب بنسبة 10.4%، وصل السفر إلى أرقام قياسية محلياً ودولياً". وعزا هذا الارتفاع إلى تلبية شركات الطيران للطلب القوي بكفاءة قياسية، حيث شغلت في المتوسط 83.5% من المقاعد المتاحة.
وقال "مانوج جون"، المؤسس والرئيس تنفيذي لشركة "أيروكونيكشينز" التي تتخذ من دبي مقراً لها: "لقد استفادت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد لاعباً رئيسياً في مشهد الطيران في الشرق الأوسط، بشكل كبير من هذا الاتجاه. فقد وسّعت شركات الطيران الكبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران شبكاتها وخدماتها، ووضعت نفسها بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء".
وأضاف "جون" أن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للسياحة والتجارة تعززت في أعقاب الوباء، حيث ينظر المسافرون الدوليون بشكل متزايد إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما سلّطت "إياتا" الضوء على الالتزام المتزايد لشركات الطيران تجاه الاستدامة، مع تعهدها الراسخ بتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050. ومع ذلك، أشار "والش" إلى أنه في حين استثمرت شركات الطيران بشكل كبير في وقود الطيران المستدام في عام 2024، فإن العرض الحالي لا يزال محدوداً. وحثّ الحكومات على إعطاء الأولوية لإنتاج الوقود المتجدد لتعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى الطيران الأكثر خضرة.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع "إياتا" استمرار زيادة الطلب على السفر الجوي، حيث تتوقع نمواً بنسبة 8% في عام 2025، وهو ما يتماشى مع المتوسطات التاريخية. ومن المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لقطاع الطيران إلى خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نمو، مع زيادة بنسبة 26% في حركة المسافرين. ومع ذلك، تمكنت شركات الطيران في الشرق الأوسط من ترسيخ مكانة مهمة، حيث أظهرت المرونة والقدرة على التكيّف في ظل التحديات العالمية. كما سجلت شركات الطيران الأوروبية أداءً قوياً، مع زيادة بنسبة 9.7% في حركة المسافرين.
مع استمرار انتعاش قطاع الطيران، تبرز منطقة الشرق الأوسط كمنطقة بالغة الأهمية للسفر العالمي. وبفضل بنيتها التحتية الحديثة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والتزامها بالسلامة والاستدامة، من المتوقع أن تظل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً في المشهد الدولي للطيران.
وأضاف "جون": "تعكس الأرقام القياسية لحركة المسافرين لعام 2024 حماساً متجدداً للسفر، وخاصة في الشرق الأوسط. ومع مواجهة شركات الطيران للتحديات المقبلة، سيكون التركيز على الاستدامة والكفاءة التشغيلية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار النمو هذا في السنوات القادمة".