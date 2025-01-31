9.4% ارتفاع حركة النقل الجوي أوسطياً يعزز النمو العالمي

وأعلنت شركات الطيران في الشرق الأوسط عن زيادة بنسبة 9.4% في حركة المسافرين لعام 2024، مع نمو السعة بنسبة 8.4%. وارتفع عامل الحمولة، وهو مؤشر رئيسي للكفاءة، إلى 80.8%، ممّا يعكس قدرة المنطقة على تلبية الطلب المتزايد من الركاب مع الحفاظ على الفعالية التشغيلية. وفي ديسمبر وحده، ارتفع الطلب بنسبة 7.7% على أساس سنوي، ممّا يسلط الضوء على نهاية قوية للقطاع مع تدفق المسافرين إلى المنطقة خلال موسم العطلات.