9300 غرفة فندقية جديدة بدبي توفر 13900 وظيفة في ثلاث سنوات

من المتوقع أن تضيف دبي 9,300 مفتاح فندقي جديد بين عامي 2026 و2028، مما يخلق آلاف الوظائف الجديدة في قطاع الضيافة.
وفقًا لكافنديش ماكسويل، من المتوقع أن تضيف الإمارة 4,600 غرفة فندقية جديدة في عام 2026، مقارنة بـ 3,400 العام الماضي، مع 21 فندقًا جديدًا من المقرر افتتاحها هذا العام.
تظهر البيانات أن دبي ستضيف 2,900 مفتاح فندقي جديد في عام 2027 و1,800 في عام 2028.
يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن 1.0 إلى 1.5 وظيفة مباشرة يتم إنشاؤها لكل غرفة فندقية، حيث تتطلب الفنادق الفاخرة غالبًا ما يصل إلى 1.5 موظف أو أكثر لكل غرفة. في المقابل، تتطلب الفنادق الاقتصادية عادة حوالي 0.5 إلى 1 موظف لكل غرفة.
نظرًا لأن معظم الفنادق القادمة في دبي تقع ضمن فئة الفنادق الفاخرة، يقدر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن متوسط 1.3 إلى 1.5 وظيفة لكل غرفة سيتم إنشاؤها لـ 9,300 غرفة فندقية جديدة. وهذا يترجم إلى ما يقرب من 12,000 إلى 13,900 وظيفة جديدة في قطاع الضيافة بالإمارة.
تهدف دبي إلى تسريع نمو الزوار في عام 2026 من خلال حملات تسويقية موسعة، وشراكات معززة مع شركات الطيران والفنادق، ومبادرات تشمل المهرجانات الثقافية، وتجارب المغامرات، وحوافز مؤتمرات الأعمال، وباقات فاخرة منسقة. تتوافق هذه الجهود مع طموح دبي طويل الأمد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح واحدة من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسفر بغرض العمل والترفيه بحلول عام 2033.
تظهر بيانات كافنديش ماكسويل أن مخزون الإمارة الفندقي وصل إلى 158,700 مفتاح عبر 770 منشأة في عام 2025، مع ما يقرب من 70 بالمائة في الفئة الراقية.
دخل عشرة فنادق جديدة السوق العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بعام 2024.
وأضاف التقرير أن الفنادق الفاخرة - بما في ذلك الفئات الراقية والراقية جداً والفخمة - استحوذت على ما يقرب من سبعة من كل 10 عقارات بنهاية عام 2025، بينما وقع حوالي 30 بالمائة ضمن الفئات المتوسطة والأكثر بأسعار معقولة. ما يقرب من 90 بالمائة من الفنادق المقرر تسليمها هذا العام تقع ضمن الفئات الراقية.
الإشغال والأسعار
قالت فيديا شاه، المديرة ورئيسة قسم التقييم التجاري في كافنديش ماكسويل، إن قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة’s واصلا أداءهما القوي في عام 2025.
استقبلت دبي 19.6 مليون زائر العام الماضي، مع احتفاظ أوروبا الغربية بمكانتها كأكبر سوق مصدر بنسبة 21 بالمائة. وجاء مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 15.3 بالمائة، تليه رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (14.8 بالمائة)، وجنوب آسيا (14.7 بالمائة)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (11.1 بالمائة)، وشمال وجنوب شرق آسيا (9.5 بالمائة)، والأمريكتين (7.1 بالمائة)، وإفريقيا (4.6 بالمائة)، وأسترالاسيا (2 بالمائة).
بلغ متوسط إشغال الفنادق في دبي 81 بالمائة العام الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً متوسطه 3.8 بالمائة. وسجلت الفنادق الراقية أكبر زيادة في الإشغال (4.9 بالمائة)، تليها الفئة الفاخرة (4.5 بالمائة). وقد شوهد أعلى معدل إشغال، بنسبة 84.4 بالمائة، في فئة الفنادق المتوسطة الراقية.
ارتفعت متوسطات الأسعار اليومية (ADR) إلى 746 درهماً، بزيادة قدرها 8.7 بالمائة مقارنة بعام 2024، مع تسجيل فئة الفنادق المتوسطة الراقية أقوى نمو بنسبة 10.4 بالمائة.