93 مليون درهم أرباح"التجاري الدولي" في النصف الأول

أعلن البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس عن ارتفاع صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 4% على أساس سنوي، من 90 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 إلى 93 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. وسجّل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 48 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025.