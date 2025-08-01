93 مليون درهم أرباح"التجاري الدولي" في النصف الأول

أعلن البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس عن ارتفاع صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 4% على أساس سنوي، من 90 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 إلى 93 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. وسجّل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 48 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 134% على أساس سنوي من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 بدعم من المكاسب على التخلص من الأصول غير الأساسية وبنسبة 34% في الربع الثاني من عام 2025 على أساس سنوي من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم.
وارتفعت القروض والسلف الصافية بنسبة 3% من 12.5 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم في يونيو 2025.
ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% من 14.2 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025. وشهد مزيج الودائع تحسنًا إيجابيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تحسنت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% على أساس سنوي، مما مكّن البنك التجاري الدولي من الحفاظ على هيكل تمويل مثالي.
تحسنت نسبة كفاية رأس المال من 15.3% في يونيو 2024 إلى 17.6% في يونيو 2025، مدفوعة بتحسن مركز حقوق الملكية.
وعلق علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "إن نتائج النصف الأول من عام 2025، والتي تدعمها الأداء الثابت والربحية، تُظهر تقدماً واضحاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر والزخم القوي في مجالات أعمالنا الأساسية".
وأضاف: "تعكس هذه الأرقام قوة علاقاتنا مع العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. في CBI، نواصل تركيزنا على بناء علاقات متينة معهم، ملتزمين ببناء علاقات متينة معهم، وتقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصًا لهم، وفعّالة، وسريعة الاستجابة. سنواصل العمل الجاد على تحسين عروض خدماتنا، وتوفير حلول متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نتطلع إلى المستقبل، سنواصل البناء بمرونة وابتكار وشراكات قيّمة."