9.1 تريليون درهم أصول صناديق استثمار سيادية ..الإمارات الثالثة عالمياً

تعد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم من حيث احتضان المستثمرين المملوكين للدولة بأصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار (9.17 تريليون درهم) بعد الولايات المتحدة (12.12 تريليون دولار) والصين (3.36 تريليون دولار)، وفقًا لتقرير النصف الأول من عام 2025 الصادر عن مؤسسة الصناديق السيادية العالمية.

والدول الأخرى في القائمة هي اليابان (2.22 تريليون دولار)، والنرويج (1.9 تريليون دولار)، وكندا (1.86 تريليون دولار)، وسنغافورة (1.59 تريليون دولار)، وأستراليا (1.53 تريليون دولار)، والمملكة العربية السعودية (1.53 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (1.17 تريليون دولار).

وتشمل صناديق الاستثمار الحكومية صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز المستثمرين المدعومين حكوميًا هم: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، وشركة دبي للاستثمار، وهيئة الإمارات للاستثمار، وإدارة الأصول في الشارقة، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ودبي العالمية، وغيرها.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تدير 23 صندوقا أصولا بقيمة 5.9 تريليون دولار.

وأصبحت صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر نشاطا هذا العام، حيث تمثل ما يقرب من 36% أو 21 مليار دولار من إجمالي رأس المال المستخدم من قبل صناديق الثروة السيادية في النصف الأول من عام 2025.

نشرت صناديق الثروة السيادية العالمية 58.8 مليار دولار في 133 صفقة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025. ومثلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط - ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي - 36% من الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعًا من 32% في النصف الثاني من عام 2024، وفقًا لتقرير النصف الأول من عام 2025 الصادر عن Global SWF.

كانت مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) من بين أكثر عشرة صناديق ثروة سيادية نشاطًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث استثمرا 9.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار على التوالي. وجاءت مبادلة في المرتبة الثانية من حيث نشاط الصناديق، بينما احتل جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) المرتبة العاشرة من حيث توظيف الاستثمارات.

وفي عام 2024، أصبحت مبادلة أكبر مستثمر في صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، حيث نشرت 29.2 مليار دولار.

ومن بين صناديق الثروة السيادية الخليجية، تحولت ADQ ومبادلة وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار إلى الاستثمارات المحلية أكثر من ذي قبل في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وفقًا للبيانات المسجلة من قبل Global SWF.

وكانت صناديق الثروة السيادية الخليجية نشطة للغاية عندما يتعلق الأمر بالصفقات الضخمة.

حتى الآن في عام 2025، أفاد صندوق الثروة السيادية العالمي بأنه شهد 41 صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي، سواءً استثمارًا أو بيعًا، من قِبل مستثمرين سياديين. وشملت بعض أكبر هذه الصفقات استحواذ شركة CDPQ الكندية على شركة Innergex الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 7 مليارات دولار، والتزام الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) وشركة Temasek بمليارات الدولارات في شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واستثمار دبي القابضة بقيمة 3.6 مليار دولار في سلسلة المدارس البريطانية نورد أنجليا، واستثمارًا مشتركًا بقيمة 3.4 مليار دولار من هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) وشركة CPP الكندية في شركة IFS السويدية، وصفقة مبادلة الثنائية بقيمة مليارات الدولارات مع شركة TWG Global.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، تم إنشاء خمسة صناديق ثروة سيادية جديدة: صندوق الثروة السيادية في أوزبكستان، وصندوق الثروة السيادية في تايوان، وصندوق جنكيز في منغوليا (دمج صندوق الاستقرار المالي وصندوق الثروة السيادية في منغوليا)، وصندوق الثروة السيادية في إسواتيني، وصندوق دانانتارا في إندونيسيا.

ويقارن هذا بثمانية صناديق ثروات سيادية تم تشكيلها في عامي 2024 و2023.

وأضاف التقرير "للأسف، شهدنا خلال العامين والنصف الماضيين تفكيك خمسة صناديق، بما في ذلك صندوق الاستثمار الوطني الأرميني (ANIF) وصندوق التنمية الاجتماعي الجيبوتي (FSD) وصندوق الاستثمار المالي (MIC) في موريشيوس".