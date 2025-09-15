91% إشغال ..مكاتب دبي تزدهر وأسعار تتضاعف

يقول الخبراء إن سوق المكاتب في دبي في وضع يسمح له بالاستمرار في تحقيق القوة على المدى المتوسط، بدعم من التنوع الاقتصادي والشفافية التنظيمية والسياسات الصديقة للأعمال.

ومع ذلك، ستعتمد استدامة الأسعار مستقبلاً على تدفق المعروض، واستيعاب الإشغال، والظروف الاقتصادية الكلية. ويؤكدون أن التطوير الاستراتيجي للجيل القادم من مساحات المكاتب سيكون عاملاً أساسياً في تلبية الطلب والحفاظ على زخم النمو.

سجل سوق المكاتب في دبي زيادة حادة ومستدامة في قيم رأس المال، حيث ارتفعت الأسعار المتوسطة من 768 درهماً للقدم المربع في عام 2021 إلى 1999 درهماً للقدم المربع في عام 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 160% خلال النصف الأول من السنوات الأربع الماضية.

وتسارع هذا النمو بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأصول المكتبية ذات المستوى المؤسسي، وارتفاع معدلات الإشغال في مناطق الأعمال المركزية، وإعادة معايرة استراتيجيات مساحة العمل بعد جائحة كوفيد-19.

وأظهرت الاتجاهات الفصلية ثباتاً قوياً، حيث تجاوزت أسعار الربع الأول والربع الثاني من عام 2025 مستوى 1950 درهماً للقدم المربع، مما يشير إلى زخم مستدام وتعميق السيولة في القطاع التجاري، وفقاً لتقرير صادر عن شركة دريفن بروبرتيز ومجلة فوربس.

يُسلّط ارتفاع معدلات الإشغال، إلى جانب شبه تشبع في المناطق الحرة، الضوء على سوق مكاتب قويّ وناضج في دبي. ولا يقتصر هذا التوجه على رفع الإيجارات وقيم رأس المال فحسب، بل يُعزّز أيضًا الحاجة إلى مشاريع تطوير جديدة وعالية الجودة لتلبية توقعات المستأجرين المتنامية في المناطق الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة له.

وقد حدث تحول كبير في الأرباع الأخيرة مع دخول المستثمرين المؤسسيين العالميين وصناديق الاستثمار العقاري وشركات الأسهم الخاصة إلى سوق المساحات المكتبية في دبي.

وقد أدت الصفقات البارزة في مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي، ومنطقة الخليج التجاري، ووسط المدينة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ووضع معايير تسعير جديدة.

وقد أدى هذا التدفق لرأس المال إلى تكثيف الطلب على المباني من الدرجة الأولى، وخاصة تلك التي توفر الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ووسائل الراحة الحديثة، وميزات ترخيص المنطقة الحرة التي أصبحت ذات أولوية متزايدة لدى المستأجرين متعددي الجنسيات.

ومع استمرار محدودية العرض في مناطق الأعمال الأساسية، تسارعت وتيرة ارتفاع قيم المكاتب، مما يعكس الطلب القوي من جانب المستثمرين وتزايد المنافسة على الأصول التجارية عالية الجودة.

زخم صعودي قوي في السوق الأساسية

شهدت معدلات الإشغال تحسنًا مطردًا من 74.2% في النصف الأول من عام 2021 إلى ما يُقدر بنحو 91.0% في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 23% في النصف الأول خلال الفترة نفسها. ويشير هذا النمو إلى انكماش سوق المكاتب التجارية، مدعومًا بالطلب المستمر من المستأجرين، ومحدودية المعروض الجديد، وعودة نشاط التأجير للشركات في المناطق الرئيسية غير الحرة.

ويعكس الارتفاع الثابت على أساس سنوي أيضًا الامتصاص الصحي، وخاصة للأصول من الدرجة الأولى والموجودة في مواقع جيدة، حيث تعيد الشركات معايرة احتياجاتها من المساحة بعد كوفيد.