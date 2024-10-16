9 مليارات درهم خسائر شركات التأمين بسبب أمطارأبريل

خسرت شركات التأمين في الإمارات ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.175 مليار درهم) خلال الأمطار القياسية التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام، بما في ذلك الأمطار غير المسبوقة التي وقعت في 16 أبريل، والتي تسببت في خسائر فادحة للممتلكات والمركبات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية الأخرى، بحسب وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز".

"شهدت الإمارات العربية المتحدة عدداً من العواصف في أوائل عام 2024، حيث أنتجت العاصفة التي حدثت في 16 أبريل أكبر كمية من الأمطار منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1949. وبناءً على التقديرات الحالية للمشاركين في الصناعة، فإن الخسائر المؤمن عليها من العواصف الممطرة قد تتراوح بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم إلى 9.175 مليار درهم)، وترتبط إلى حد كبير بمطالبات الممتلكات في دبي،" وفقاً لمحللي "ستاندرد آند بورز" في أحدث مذكرة عن دبي صدرت يوم الأربعاء.

وقالت وكالة التصنيف العالمية: "تتنازل شركات التأمين المحلية عادة عن المخاطر الكبيرة ذات القيمة العالية المرتبطة بالممتلكات والبنية التحتية لشركات إعادة التأمين الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تحصل معظم شركات التأمين المحلية على تغطية فائضة للخسائر لمَحافظ التأمين الخاصة بها على السيارات، ومن شأن هذا أن يحد بشكل كبير من التأثير الصافي على شركات التأمين المحلية."

وسجلت الإمارات يوم 16 أبريل/نيسان هطول أمطار غزيرة، تسببت في أضرار في الممتلكات السكنية والتجارية والسيارات، وتكبدت شركات التأمين خسائر فادحة. ونتيجة لذلك، رفعت العديد من الشركات أقساط التأمين على السيارات والعقارات في أعقاب الأمطار غير المسبوقة.