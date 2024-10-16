9 مليارات درهم خسائر شركات التأمين بسبب أمطارأبريل
خسرت شركات التأمين في الإمارات ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.175 مليار درهم) خلال الأمطار القياسية التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام، بما في ذلك الأمطار غير المسبوقة التي وقعت في 16 أبريل، والتي تسببت في خسائر فادحة للممتلكات والمركبات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية الأخرى، بحسب وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز".
"شهدت الإمارات العربية المتحدة عدداً من العواصف في أوائل عام 2024، حيث أنتجت العاصفة التي حدثت في 16 أبريل أكبر كمية من الأمطار منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1949. وبناءً على التقديرات الحالية للمشاركين في الصناعة، فإن الخسائر المؤمن عليها من العواصف الممطرة قد تتراوح بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم إلى 9.175 مليار درهم)، وترتبط إلى حد كبير بمطالبات الممتلكات في دبي،" وفقاً لمحللي "ستاندرد آند بورز" في أحدث مذكرة عن دبي صدرت يوم الأربعاء.
وقالت وكالة التصنيف العالمية: "تتنازل شركات التأمين المحلية عادة عن المخاطر الكبيرة ذات القيمة العالية المرتبطة بالممتلكات والبنية التحتية لشركات إعادة التأمين الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تحصل معظم شركات التأمين المحلية على تغطية فائضة للخسائر لمَحافظ التأمين الخاصة بها على السيارات، ومن شأن هذا أن يحد بشكل كبير من التأثير الصافي على شركات التأمين المحلية."
وسجلت الإمارات يوم 16 أبريل/نيسان هطول أمطار غزيرة، تسببت في أضرار في الممتلكات السكنية والتجارية والسيارات، وتكبدت شركات التأمين خسائر فادحة. ونتيجة لذلك، رفعت العديد من الشركات أقساط التأمين على السيارات والعقارات في أعقاب الأمطار غير المسبوقة.
وبحسب تقرير ربع سنوي أصدرته شركة "إنشورانس مونيتور"، فقد سجلت أرباح ما قبل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة زيادة غير متوقعة بلغت 7.1% مع زيادة اسمية في نسبة صافي الأرباح المجمعة، وهو مقياس للربحية تستخدمه شركات التأمين لقياس أدائها في عملياتها اليومية. وارتفعت أرباح شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة قبل الضريبة من 975 مليون درهم إلى 1.044 مليار درهم على أساس سنوي.
ارتفاع أقساط إعادة التأمين
وعلى صعيد إعادة التأمين، أشارت شركة ستاندرد آند بورز إلى أن الأسعار ارتفعت في السنوات الأخيرة ــ وخاصة بالنسبة للتغطيات غير المتناسبة لمخاطر الطاقة والممتلكات والمسؤولية.
وأضاف أن "هذه الزيادات تتماشى مع الاتجاهات العالمية، نظراً لانخفاض القدرة وبعض الخسائر المادية في إعادة التأمين نتيجة للأحداث العالمية في السنوات الأخيرة. ونعتقد أن القدرة المتاحة لإعادة التأمين في الإمارات العربية المتحدة تظل كافية لجميع المخاطر الكبرى، ولكن الأسعار المتعلقة بالكوارث الطبيعية سترتفع بشكل ملموس هذا العام."
إن النمو المستمر في أقساط التأمين، والمنافسة الشديدة التي تؤدي إلى ضعف الربحية، وزيادة نشاط المطالبات، قد شكلت ضغوطاً على احتياطيات رأس المال لبعض شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز: "على الرغم من أن معظم شركات التأمين التي نقيمها في الإمارات العربية المتحدة تتمتع برأس مال وسيولة قويين، إلا أن ما يقرب من ربع شركات التأمين المدرجة البالغ عددها 26 شركة لم تستوف متطلبات رأس المال التنظيمي المطلوبة حتى منتصف عام 2024. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تسريع جمع رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع".
50 مليار درهم إجمالي الأقساط المستحقة
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية، وأسعار النفط المرتفعة نسبياً، وتأشيرات المستثمرين طويلة الأجل، والتغييرات الهيكلية الإيجابية الأخرى، حفزت النمو في قطاع التأمين في دبي والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "إن النمو الاقتصادي المستمر في القطاعين النفط وغير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة سيدعم نمو أقساط التأمين. ونتوقع أن تؤدي إعادة تسعير بوالص التأمين على السيارات والممتلكات، بعد العواصف الممطرة في أوائل عام 2024، إلى دفع النمو الإجمالي بنسبة 10-15 في المئة في عام 2024. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تتجاوز أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة 50 مليار درهم، يتم توليد حوالي ثلثيها في دبي، لأول مرة في عام 2024."