9 تريليونات دولار تحت إدارة مؤسسات عالمية جديدة تنضم لسوق أبوظبي العالمي

شهد المركز المالي قفزة هائلة في حجم الأصول تحت الإدارة التابعة للمؤسسات المنظمة فيه، حيث ارتفعت من 450 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 635 مليار دولار العام الماضي، وصولاً إلى استقطاب 11 مؤسسة مالية عالمية كبرى تمثل وحدها أصولاً تتجاوز 9 تريليون دولار. هذا النمو لا يمثل مجرد زيادة رقمية، بل يعكس تحولاً جذرياً في دور أبوظبي ضمن النظام المالي العالمي.