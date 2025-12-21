9 تريليونات دولار تحت إدارة مؤسسات عالمية جديدة تنضم لسوق أبوظبي العالمي

يدشن سوق أبوظبي العالمي (ADGM) عقده الثاني بزخم استثنائي، معلناً عن توسع تاريخي في قاعدة أصوله ومؤسساته، مما يعزز مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر المراكز المالية ديناميكية وسرعة في النمو على مستوى العالم.
شهد المركز المالي قفزة هائلة في حجم الأصول تحت الإدارة التابعة للمؤسسات المنظمة فيه، حيث ارتفعت من 450 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 635 مليار دولار العام الماضي، وصولاً إلى استقطاب 11 مؤسسة مالية عالمية كبرى تمثل وحدها أصولاً تتجاوز 9 تريليون دولار. هذا النمو لا يمثل مجرد زيادة رقمية، بل يعكس تحولاً جذرياً في دور أبوظبي ضمن النظام المالي العالمي.
خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي المالي" (ADFW)، أعلنت نخبة من المؤسسات العالمية عن تأسيس تواجد لها في السوق، تشمل:
- قطاع البنوك والاستثمار: كانتور فيتزجيرالد (Cantor Fitzgerald)، بي بي في إيه (BBVA)، بنك أراب السويسري، وبنك جيه بي مورجان الذي وسع خدمات الخزينة والمدفوعات.
- إدارة الأصول: انضمام كيانات عملاقة مثل "يو بي إس" (UBS)، "كي كيه آر" (KKR)، وجوليس باير.
- البنية التحتية والاستدامة: بنك التنمية الأوراسي وشركة "دي إل أي بايبر" (DLA Piper).
في خطوة وصفت بالتاريخية، شهد الأسبوع المالي إعلان حصول منصة "بينانس" (Binance) على أول ترخيص عالمي شامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وتؤكد هذه الخطوة ريادة المركز في صياغة أطر تنظيمية متطورة توازن بين الابتكار والامتثال، مما جذب شركات تقنية مالية أخرى مثل "سيركل" (Circle) و"أنيموكا"
لم يقتصر التوسع على البنوك، بل شمل حلولاً متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي:
- التأمين: شراكة بين شركة "ريق" (RIQ) التابعة لـ (IHC) وشركة "سويس ري" (Swiss Re) لتطوير حلول إعادة تأمين مدعومة بالبيانات.
- البنية التحتية للسوق: توقيع 82 مذكرة تفاهم بين منصات محلية وعمالقة الاستثمار مثل "بلاك روك" و"فرانكلين تمبلتون" لتعزيز قدرات المنتجات المهيكلة والجيل القادم من التكنولوجيا المالية.
أكد سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن استقطاب شركات تدير تريليونات الدولارات هو شهادة ثقة عالمية في البيئة التنظيمية لأبوظبي. وأوضح أن التركيز في العقد القادم سينصب على:
- تعميق قدرات السوق وتوسيع بنيته التحتية المالية.
- ترسيخ دور أبوظبي كمركز عالمي يربط بين التدفقات الرأسمالية والقيمة طويلة الأمد.
- الريادة في مجالات التمويل المستدام والمكاتب العائلية المتقدمة.
تحت شعار "هندسة شبكة رأس المال"، يثبت سوق أبوظبي العالمي قدرته على إعادة صياغة مفهوم المركز المالي الدولي، ليس فقط كبوابة لرؤوس الأموال، بل كوجهة للابتكار والمواهب المالية العالمية، مما يضعه بقوة ضمن قائمة أفضل 5 مراكز مالية في العالم.