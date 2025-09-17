8.8 مليون طن متري يتوقع ارتفاع استهلاك الغذاء في الإمارات بحلول 2029

على الرغم من قوتها الاقتصادية، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء، حيث استوردت 83.1% من استهلاكها من الخارج اعتبارًا من عام 2023. وتُهيمن الحبوب والفواكه على سلة الواردات، مما يعكس محدودية الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد (0.7% فقط) وندرة المياه، مما يستلزم تحلية 42% من مياه الشرب. وقد دفعت هذه القيود البيئية الحكومة إلى الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك الزراعة العمودية، والزراعة المائية، والزراعة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يُنتج مشروع جيجا فارم، المقرر تشغيله بحلول عام 2026، أكثر من 3 ملايين كيلوغرام من الأغذية الطازجة سنويًا، مما يُغني عن 1% من الواردات الحالية، ويدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زيادة إنتاج الغذاء المحلي ثلاث مرات بحلول عام 2030.