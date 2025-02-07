8.8 مليار درهم تمويل وتقدم سريع في بناء "وين المرجان" برأس الخيمة

تتقدم أعمال البناء في منتجع "وين المرجان" في رأس الخيمة بسرعة، حيث يتم إضافة طابق واحد كل أسبوع. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول نهاية هذا العام.
وقالت شركة "وين ريزورتس" يوم الجمعة: "خلال الأيام المئة الماضية، ارتفع برج المنتجع حوالي 140 قدماً".
ويعد مشروع "وين المرجان"، الذي تبلغ قيمته 3.9 مليار دولار، أول منتجع متكامل في المنطقة، وهو مشروع مشترك بين "وين ريزورتس" و"مرجان" و"راك للضيافة القابضة"، وتمتلك الشركة الأمريكية حصة 40% في المشروع، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2027.
وأعلنت شركة "وين ريزورتس" يوم الجمعة أنها أكملت تمويل تطوير مشروع "وين جزيرة المرجان" بعد أن حصلت على قرض بقيمة 2.4 مليار دولار (8.8 مليار درهم) من مجموعة عالمية من البنوك.
وقد عمل بنك أبوظبي التجاري و"دويتشه بنك" كمنسقين مشتركين للتمويل. كما عمل المنسقون المشتركون بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك رأس الخيمة الوطني كمنظمين رئيسيين مفوضين مبدئياً ومديري اكتتاب وشركات تأمين، كما عمل فرع بنك "سوميتومو ميتسوي" المصرفي في مركز دبي المالي العالمي كمنظم رئيسي. ويعمل بنك أبوظبي الأول كوكيل ووكيل ضمان للمقرضين.
وكانت هذه الصفقة أكبر صفقة تمويل في قطاع الضيافة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشركة إن القرض الذي مدته سبع سنوات تم الحصول عليه بسعر فائدة تنافسي في السوق وهو منظم على شكل تسهيل سحب مؤجل ممّا يوفر مرونة مالية كبيرة لشركاء المشروع المشترك.
ويُعد تسهيل القرض المضمون مقوماً بمزيج من عملتي الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، وهو ما يعكس الجزء الأكبر من نفقات التطوير المتوقعة بالدرهم.
حتى الآن، أكمل منتجع "وين" 64% من الهيكل الخرساني حتى الطابق الرابع والثلاثين من برج المنتجع الرئيسي، مع امتداد أنوية المصاعد إلى الطابق السادس والثلاثين. وسيضم المنتجع 1542 غرفة وجناحاً.
حتى الآن، تم الانتهاء من 1226 غرفة ضيوف في هيكل البرج، أو 80% من الإجمالي. كما يتقدم العمل في تركيب زجاج نوافذ الواجهة الخارجية، حيث تم الانتهاء من أكثر من 2840 من أصل 13734 لوحة، وهو ما يزيد عن 20% من الإجمالي. ويجري حالياً تجهيز حوالي 1121 غرفة، وتغطية الجدران والأرضيات والأسقف، بالإضافة إلى جميع الخدمات الميكانيكية، والكهربائية، والسباكة.
وفي الجزء منخفض الارتفاع من المبنى، اكتملت 70% من الهياكل الخرسانية والفولاذية. ويجري العمل حالياً على الواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية، فضلاً عن تركيب المصاعد والسلالم المتحركة في جميع أنحاء المبنى.
سيضم منتجع "وين جزيرة المرجان" 22 مطعماً وصالة وباراً، ونادياً ليلياً ونادياً شاطئياً، وممشى للتسوق وسبا وصالوناً يحملان توقيع "وين". كما سيضم المنتجع مسبح بمساحة 39 ألف قدم مربعة مجاوراً للشاطئ. وسيضم مركز الاجتماعات والمناسبات الذي تبلغ مساحته 145 ألف قدم مربعة شرفات وحدائق خارجية للمناسبات. كما يجري العمل على إنشاء مسرح وعرض جديد للمقيمين خصيصاً لجزيرة المرجان.
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة "وين ريزورتس" أن الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة قد منحت ترخيص مشغل مرافق الألعاب التجارية للكيان الذي يطور منتجع "وين جزيرة المرجان"، مما يمثل إنجازاً مهماً للمشروع. عند الافتتاح، ستصبح جزيرة المرجان رابع أكبر سوق ألعاب رئيسي على مستوى العالم.