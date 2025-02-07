8.8 مليار درهم تمويل وتقدم سريع في بناء "وين المرجان" برأس الخيمة

حتى الآن، تم الانتهاء من 1226 غرفة ضيوف في هيكل البرج، أو 80% من الإجمالي. كما يتقدم العمل في تركيب زجاج نوافذ الواجهة الخارجية، حيث تم الانتهاء من أكثر من 2840 من أصل 13734 لوحة، وهو ما يزيد عن 20% من الإجمالي. ويجري حالياً تجهيز حوالي 1121 غرفة، وتغطية الجدران والأرضيات والأسقف، بالإضافة إلى جميع الخدمات الميكانيكية، والكهربائية، والسباكة.