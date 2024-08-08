851 مليون درهم أرباح "الاتحاد للطيران"

أعلنت "الاتحاد للطيران"، اليوم، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم (232 مليون دولار)، بنمو 48% مقارنة بنحو 575 مليون درهم (157 مليون دولار) في النصف الأول من 2023، في مؤشر على استمرار النمو مع تعزيز الكفاءة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن الإيرادات ارتفعت 21% لتصل إلى 11.7 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، من 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في النصف الأول للعام 2023، كنتيجة أساسية لعائدات المسافرين التي شهدت زيادة بنسبة 24% عن نتائج العام الماضي، ما يعكس زيادة في الطلب نتيجة توسعة شبكة الوجهات وزيادات عدد الرحلات.

وسجلت الناقلة زيادة ملحوظة بنسبة 10% في عائدات الشحن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب وزيادة قدرة الشحن في أسطول الطائرات بشكل رئيسي.

ونقلت "الاتحاد للطيران" نحو 8.7 مليون خلال النصف الأول، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط معدل النمو الذي أعلنته "أياتا"، البالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها.

وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85 % في النصف الأول لعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران : يبقى التزامنا بخدمة العملاء ثابتا، بينما نستعد لتعزيز شبكة وجهاتنا بشكل أكبر وإثراء خدماتنا لربط المزيد من الأفراد بأبوظبي ومن خلالها.

وأضاف : بلغ عدد مسافري الاتحاد للطيران 8.7 مليون مسافر في النصف الأول من 2024، أي أكثر من 63% من إجمالي 13.7 مليون مسافر في مطار زايد الدولي خلال هذه الفترة، ويمثل هذا الإجمالي زيادة بنسبة تقارب 34% في أعداد المسافرين عبر المطار مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، ما يسلّط الضوء على الدور الرئيس الذي تلعبه شركة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي.

وأوضح معاليه أن الاتحاد تستمر في لعب دور أساس في نمو قطاعي السياحة والاقتصاد في أبوظبي، مشيرا إلى أن نمو الشركة الاستراتيجي وتوسعة شبكة وجهاتها لا يدعمان ربط العاصمة أبوظبي بالعالم فحسب، بل يساهمان بشكل كبير في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وأكد الالتزام بتعزيز الخدمات لضمان بقاء أبوظبي مركزا أساسيا للسفر العالمي.

وقال "أنطونوالدو نيفيس"، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن هذه النتائج القوية للنصف الأول 2024، تعكس أداء قويا في عائدات الركاب والشحن ويؤكد نجاح الاستراتيجية ومسار النمو المعتمد.

وأضاف : مع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، تمكنا من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتنا ليصبح العدد 92 طائرة من بينها ثلاثة من طراز A321Neo، كما اننا سنبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام، تحمل محركات من طراز CFM LEAP 1A.

وتوقع خلال الأشهر الـ18 المقبلة، انضمام 20 طائرة من الجيل الجديد إلى أسطول الناقلة، وهي تقلل من الانبعاثات وتعمل بكفاءة بنسبة 20% من الطرازات السابقة.