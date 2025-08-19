85% من مستثمري الإمارات يتجهون نحو الأسهم المحلية

أظهرت دراسة أن 85% من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يستثمرون حالياً في الأسهم المحلية، وأن الكثير منهم يشترون المزيد استجابة للتوترات التجارية العالمية.
وفقًا لأحدث إصدار من تقرير "أفضل مستثمري التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" الصادر عن منصة التداول والاستثمار eToro، يُبدي المستثمرون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة دعمًا قويًا لسوقهم المحلي. بينما يستثمر 85% منهم حاليًا في الأسهم المدرجة محليًا، حيث يمتلك 39% من المشاركين أسهمًا في أبوظبي، و28% أسهمًا في دبي، و18% في كليهما.
تعكس هذه الاستثمارات ثقتهم باقتصاد الإمارات العربية المتحدة. صرّح 63% من المستثمرين بأنهم "واثقون جدًا" من أدائه الحالي، بينما أشار 29% إلى أنهم "واثقون إلى حد ما". وفيما يتعلق بالأداء طويل الأجل للأسهم المدرجة محليًا، أعرب 59% عن "واثقين جدًا"، بينما أعرب 32% عن "واثقين إلى حد ما".
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع 48% من المستثمرين تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الأسهم الإماراتية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، بينما يتوقع 34% نموًا مطردًا. ويتجلى هذا الاعتقاد أيضًا في توقعات المستثمرين على المدى الطويل. إذ يعتقد 58% أن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أعلى العوائد خلال السنوات الخمس المقبلة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بفارق ضئيل (50%).
وعند سؤال المشاركين في الإمارات عن القطاعات التي تثير أكبر قدر من التفاؤل بشأن الاستثمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، تصدر قطاع العقارات القائمة بنسبة 55%، يليه قطاع التكنولوجيا (48%)، ثم قطاع الخدمات المالية (37%)، ثم قطاع الطاقة (37%).
صرح جورج نداف، المدير العام لشركة eToro الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يُعد سوقا دبي المالي ودبي للأوراق المالية من بين أفضل أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، متفوقين على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بفارق كبير. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد أبحاثنا أن ثقة المستثمرين في سوق الإمارات العربية المتحدة لا تزال قوية، مدعومة بأداء قوي للمؤشرات المحلية، ومؤشرات اقتصادية كلية قوية، وأرباح مستدامة في القطاعات الرئيسية. ويفضل المستثمرون العقارات والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة، حيث لا تزال هذه القطاعات تستفيد من المبادرات الحكومية. ويعكس استثمار 85% من المستثمرين في الأسهم الإماراتية تفضيلاً واضحاً للفرص المحلية في ظل الظروف الحالية."
التوترات العالمية تدفع باتجاه التحيز والاهتمام بالسلع الأساسية
وعلى الرغم من الثقة القوية في السوق المحلية، فإن المخاطر الجيوسياسية تسيطر بقوة على أذهان المستثمرين: حيث يقول 90% منهم إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية ستؤثر بشكل كبير على محافظهم الاستثمارية في الأشهر الستة المقبلة، كما قام 89% منهم بالفعل بتعديل استثماراتهم أو يخططون لتعديلها استجابة لذلك.
في حين أن الطريقة الأكثر شيوعًا التي يتبعها المستثمرون لتعديل محافظهم الاستثمارية استجابةً للتوترات التجارية هي زيادة استثماراتهم في أسهم الإمارات العربية المتحدة (53%)، فإن زيادة مخصصاتهم للسلع تأتي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل (51%). ويتوافق هذا مع اختيار المشاركين للذهب أو المعادن النفيسة كأكثر أنواع الأصول مرونةً في بيئة تجارية متقلبة (49%). وكانت العملات المشفرة (45%) الخيار الثاني الأكثر شيوعًا، وهي بالفعل فئة الأصول الأكثر امتلاكًا بين المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة، حيث يستثمر فيها حاليًا 54% منهم.
وأضاف نداف: "مع توقع 90% من المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية والحروب التجارية، وقيام 89% منهم بتعديل محافظهم الاستثمارية تبعًا لذلك، يُظهر المستثمرون الإماراتيون قدرةً ملحوظةً على التكيف. إلى جانب الأسهم المحلية، يُعيد الكثيرون توجيه استثماراتهم نحو السلع الأساسية مثل الذهب والنفط، والتي تُعتبر تحوّطاتٍ موثوقةً ضد التقلبات الخارجية. وهذا يُشير إلى اتباع نهجٍ منضبطٍ ذي مسارين: تعزيز الانكشاف على الأسواق المحلية المحمية من تأثير الرسوم الجمركية، مع إدارة المخاطر من خلال فئات الأصول الدفاعية."
ولكن عدم اليقين لا يمنع المستثمرين من مواصلة البحث عن الفرص في السوق. فقد زاد 65% من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات مساهماتهم في محافظهم الاستثمارية خلال الأشهر السابقة، ويتوقع 76% منهم زيادة مساهماتهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.