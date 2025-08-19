85% من مستثمري الإمارات يتجهون نحو الأسهم المحلية

صرح جورج نداف، المدير العام لشركة eToro الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يُعد سوقا دبي المالي ودبي للأوراق المالية من بين أفضل أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، متفوقين على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بفارق كبير. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد أبحاثنا أن ثقة المستثمرين في سوق الإمارات العربية المتحدة لا تزال قوية، مدعومة بأداء قوي للمؤشرات المحلية، ومؤشرات اقتصادية كلية قوية، وأرباح مستدامة في القطاعات الرئيسية. ويفضل المستثمرون العقارات والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة، حيث لا تزال هذه القطاعات تستفيد من المبادرات الحكومية. ويعكس استثمار 85% من المستثمرين في الأسهم الإماراتية تفضيلاً واضحاً للفرص المحلية في ظل الظروف الحالية."