85% من سكان الإمارات يسعون لتجارب جديدة شهرياً

وبالنسبة لأولئك في الإمارات العربية المتحدة، تُعرَّف التجربة بأنها شيء لا يُنسى أو جديد أو لم يتم تجربته من قبل، رغم إعطاء وزن أيضاً للتجارب الموثوقة. عند البحث عن معلومات أو إلهام، يتجه حوالي ثلثي الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو يلجأون إلى الأصدقاء أو العائلة، مع اعتماد أقل من خمسهم على التواصل المباشر من العلامة التجارية.