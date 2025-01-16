85% من سكان الإمارات يسعون لتجارب جديدة شهرياً
أظهرت دراسة أن 85% من سكان الإمارات يبحثون عن "تجربة" مرة واحدة على الأقل شهرياً، في حين أن خمسهم يفعلون ذلك يومياً.
وقد أطلقت "شمال"، الشركة الاستثمارية المتنوعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، ورقة بيضاء جديدة بعنوان: "فهم اقتصاد التجارب السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتي تسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية لقطاع التجارب السياحية في دبي والإمارات الأخرى.
ويشير مصطلح "اقتصاد التجربة"، الذي صاغه في أواخر تسعينيات القرن العشرين أحد المساهمين في الورقة البيضاء، "ب. جوزيف باين الثاني"، إلى اقتصاد تتحقق فيه القيمة من خلال الابتعاد عن الإنتاج البسيط للسلع وتقديم الخدمات، لصالح خلق وتنظيم تجارب مصممة لتوليد القيمة.
وبحسب الدراسة، فإن أكثر من نصف المشاركين في الإمارات العربية المتحدة يقولون إنهم ينفقون ما يصل إلى ربع دخلهم المتاح على التجارب. ويعتبر السعر (34%) العامل الأكثر أهمية في اختيار تجربة جديدة. ويقول 26% من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة إنهم سيكونون سعداء بإنفاق المزيد على التجارب. ويتصدر الترفيه قائمة الإنفاق على "التجارب"، يليها تناول الطعام والسفر.
ويكشف البحث عن تحول ملحوظ في الطلب من السلع إلى التجارب ويسلط الضوء على التفضيلات المتزايدة للترفيه وتناول الطعام والسفر، مع اتجاه نحو الاستكشاف المحلي بدلاً من المغامرات الدولية. والجدير بالذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، والأسرة، والأصدقاء تؤثر بقوة على اختيارات التجارب، في حين يستمر السعي وراء الأصالة، والتخصيص المفرط، والابتكار الرقمي في تشكيل مشهد التجارب.
قال "ب. جوزيف باين الثاني"، خبير اقتصاد التجربة: "دبي هي عاصمة التجارب السياحية في العالم. لقد دخلت دبي في مجال التجارب السياحية لكي تصبح مكاناً يرغب الناس في القدوم إليه، والتجول فيه، والعيش فيه. إنه خلق تجارب جديدة للعالم من الصفر. وهذا يتطلب درجة عالية من الإبداع".
وبالنسبة لأولئك في الإمارات العربية المتحدة، تُعرَّف التجربة بأنها شيء لا يُنسى أو جديد أو لم يتم تجربته من قبل، رغم إعطاء وزن أيضاً للتجارب الموثوقة. عند البحث عن معلومات أو إلهام، يتجه حوالي ثلثي الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو يلجأون إلى الأصدقاء أو العائلة، مع اعتماد أقل من خمسهم على التواصل المباشر من العلامة التجارية.
من المفهوم أن الشاطئ والبحر يشكلان عنصرين أساسيين في التجارب القصيرة، كما أن المتعة العائلية هي الخيار الأفضل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. كما تحظى العروض والحفلات الموسيقية بشعبية كبيرة، وتشمل التجارب التي يجب أن تحرص على القيام بها رحلة باليخوت، والقفز بالمظلات، وركوب منطاد الهواء الساخن، والركوب في طائرة هليكوبتر.
وتملك شركة "شمال" بعضاً من وجهات الترفيه والتسلية الأكثر تميزاً ورمزية في دبي، بما في ذلك "كايت بيتش"، و"دبي هاربور"، و"فايف جايز"، و"سكاي دايف دبي"، و"إكس بارك"، و"إكس دبي"، و"جميرا زعبيل سراي".
وقال "توماس جيلوفيتش"، أستاذ علم النفس بجامعة "كورنيل" والمدير المشارك لمركز "كورنيل" للاقتصاد السلوكي وأبحاث اتخاذ القرار: "لقد كان هناك المزيد والمزيد من الأبحاث التي تدعم فكرة أن الناس يحصلون على رضا أكثر ديمومة من مشترياتهم التجريبية مقارنة بمشترياتهم المادية. تاريخياً، كنّا نسعى إلى شراء أشياء أكبر وأفضل. نحن نعيش الآن في عالم حيث توجد تجارب أكبر وأفضل وأكثر إثارة يمكن متابعتها أيضاً ".
وقال "عبد الله بن حبتور"، الرئيس التنفيذي لشركة "شمال": "يشهد اقتصاد التجربة في دبي نمواً غير مسبوق، كما أبرزته أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي. ويؤكد بحثنا على موضوع مشترك: الحاجة إلى تصميم تجارب تخلق صدى أعمق. وباعتبارنا كائنات اجتماعية، نسعى بطبيعة الحال إلى التفاعلات والاتصالات ذات المغزى - توفر التجارب المنصة لهذه اللحظات الرائعة. في "شمال"، نحن ملتزمون بتنمية الاستثنائي، ونعتقد أن هذه الورقة البيضاء ستلهم فرصاً تحويلية تساهم في اقتصاد تجارب أكثر ثراءً وأكثر تميزاً لدولة الإمارات العربية المتحدة".