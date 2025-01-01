85% خصومات على المجوهرات بدبي خلال يومين
هل تبحث عن هدية من الألماس أو اللؤلؤ للعام الجديد؟ بالنسبة للمتسوقين في دبي الذين يخططون لشراء هدية لأحبائهم في العام الجديد، فهذه فرصة جيدة لهم.
يمكن للمتسوقين شراء المجوهرات الماسية واللؤلؤية بخصم كبير تقدمه مجموعة دبي للمجوهرات (DJG) كجزء من حملة Flash Sale خلال مهرجان دبي للتسوق الجاري.
يمكن للمتسوقين توفير ما بين 55% إلى 85% على مجوهرات الماس واللؤلؤ المختارة يومي 4 و5 يناير 2025. وستشارك أكثر من 45 علامة تجارية رائدة للمجوهرات و100 منفذ بيع بالتجزئة للمجوهرات في حملة الخصم الضخمة.
وأعلنت هيئة المجوهرات والذهب أن "مجموعة حصرية من التصاميم الفاخرة ستكون متاحة في المنافذ المشاركة".
تشمل العلامات التجارية المشاركة في التخفيضات السريعة: Kanz و Liali و Meena Jewellers و Siroya Jewellers و Sky Jewellery و Shantilal Jewellers و Popley Kewalram Jewellers و Khushi Jewellery و JJ & Sons Jewellers وغيرها.
تُعرف دبي شعبيًا باسم مدينة الذهب، وتمثل المجوهرات الذهبية والماسية جزءًا كبيرًا من قائمة المقيمين والزوار. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، يتزايد الطلب على المجوهرات الماسية في دبي والإمارات العربية المتحدة بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: "يسعدنا تقديم عروض المجوهرات الخاطفة كجزء من النسخة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق. إنها طريقتنا في رد الجميل للمجتمع بينما نحتفل بدبي كعاصمة عالمية للذهب والمجوهرات".
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم أعضاء مجموعة دي جي فرصة للفوز بحصة من الذهب تصل قيمتها إلى 1.5 مليون درهم كجزء من حملة مهرجان دبي للتسوق الجارية.