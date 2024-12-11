84% من موظفي الإمارات والسعودية فخورون بشركاتهم

ووفقاً لتقرير ثقافة مكان العمل لعام 2024، الذي أصدرته شركة (توغثر) Together، وهي أول شركة استشارية متخصصة في ثقافة مكان العمل في الشرق الأوسط، تم تسليط الضوء على أهم المحفزات الشخصية للموظفين.

وقد برزت المساءلة (28%)، الإنجاز (26%)، والالتزام (25%) كعوامل رئيسية تعكس الرغبة القوية لدى الموظفين في تقديم أداء متميز والوفاء بمسؤولياتهم. هذه النتائج تعكس الوعي المتزايد بأهمية المسؤولية الفردية في بيئات العمل، ما يعزز الإنتاجية ويدعم أهداف المؤسسات في المنطقة.

استند التقرير إلى آراء أكثر من 7700 موظف تم جمعها من خلال استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز والمقابلات، ما أتاح رؤية شاملة حول أولويات الموظفين.

وأظهرت النتائج أن التقدير، المساءلة، والإنجاز تلعب دوراً حاسماً في تعزيز ثقافة مكان العمل، مما يسهم في تحقيق النجاح التنظيمي. وتتماشى هذه الأولويات مع الطموحات الوطنية الكبرى مثل رؤية "نحن الإمارات 2031" ورؤية السعودية 2030، حيث تشجع هذه الرؤى على تعزيز بيئة عمل قائمة على الكفاءة والابتكار، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتظهر هذه الدوافع اليومية بوضوح في تجربة الموظفين في مكان العمل. فقد أفاد 33% من الموظفين بأنهم يشعرون بالإنجاز في عملهم، بينما يشعر 25% منهم بالرضا عن العملاء، مما يعزز لديهم شعوراً بالفخر تجاه عملهم وشركاتهم.

علاوة على ذلك، أعرب 59% من الموظفين عن ثقة عالية أو عالية جداً في موقف صاحب العمل في السوق، مما يعكس تفاؤلاً وثقة في مستقبل المؤسسة. هذه المؤشرات تعكس بيئة عمل صحية ومزدهرة، تساهم في رفع معنويات الموظفين وتعزيز الولاء الوظيفي.

رغم الشعور القوي بالفخر والانتماء، يكشف التقرير عن مجالات تحتاج إلى تحسين، لا سيما فيما يتعلق بدور المدراء المتوسطين. إذ تعد هذه الفئة أساسية في تشكيل الثقافة التنظيمية، ومع ذلك، أشار 30% من المدراء المتوسطين إلى أن الشعور بالسيطرة يمثل تجربة سلبية بارزة في مكان العمل.

وتتجلى أبرز التحديات التي تواجههم في الفجوات المتعلقة بالتدريب والتوجيه، إلى جانب الصعوبة في تحقيق رضا الموظفين. كما أن العديد من المدراء المتوسطين يفتقرون إلى الدعم الكافي، مما يعيق قدرتهم على قيادة فرقهم بفعالية وتعزيز الاعتراف بجهودهم.

تشير هذه النتائج إلى فرصة استراتيجية أمام المؤسسات للتركيز على تمكين المدرتء المتوسطين، من خلال تقديم الدعم والتدريب الملائم، وهو ما من شأنه تحسين الأداء العام وتعزيز الثقافة التنظيمية الإيجابية.