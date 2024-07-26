8.4 مليار درهم أرباح "أبوظبي الأول"و16%ارتفاع الإيرادات

وقال "لارس كرامر"، الرئيس المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إنه بناءً على الربع الأول القوي، واصل البنك تحقيق عوائد عالية على نطاق واسع مع قيادة النمو المتنوع عبر امتيازاته والاستثمار بشكل استراتيجي من أجل خلق كفاءات مستقبلية.

وأضاف: "يعكس النمو المستمر في مصادر الدخل من الفوائد وبدون فوائد جهودنا الرامية إلى تعزيز البيع المتبادل وتعميق العلاقات مع العملاء، والاستفادة من نقاط قوتنا المتباينة وبصمتنا الدولية. وفي حين كان زخم الإقراض صحياً منذ بداية العام حتى الآن، فقد استفدنا أيضاً من التحسينات الإضافية في هوامش صافي الفائدة للربع الرابع على التوالي، مما يعكس الإدارة الديناميكية للميزانية العمومية والوضع الأمثل قبل التحول في أسعار الفائدة".

وفي النصف الأول من عام 2024، حقق بنك أبوظبي الأول عائداً على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 17.3 بالمئة، بما في ذلك 18.1 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على تركيز المجموعة الشديد على قيمة المساهمين. وظلت أساسيات الميزانية العمومية قوية بفضل مقاييس جودة الأصول القوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.7 بالمئة، وملف سيولة قوي يظهر في نسبة تغطية سيولة بلغت 152 بالمئة. وأظهرت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة البالغة 24.4 بالمئة كفاءة تشغيلية فائقة اعتباراً من نهاية يونيو 2024.