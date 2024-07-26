8.4 مليار درهم أرباح "أبوظبي الأول"و16%ارتفاع الإيرادات
حقق بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات ، أرباحاً صافية بلغت 8.4 مليار درهم إماراتي وزيادة بنسبة 16 في المئة في الإيرادات إلى 15.7 مليار درهم إماراتي، مما يؤكد مسار النمو المستمر للبنك.
وقال البنك في بيان إن الأرباح قبل الضرائب نمت بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي إلى 10 مليارات درهم. وبلغ صافي الربح في الربع الثاني 4.3 مليار درهم مع ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار درهم.
وأشار البنك إلى أن نتائجه القوية كانت مدفوعة بنمو مزدوج الرقم عبر مصادر الدخل من الفوائد وبدون فوائد، مدعوماً بزخم الأعمال القوي، والتوسع في صافي هامش الفائدة (NIM)، ومزيج الإيرادات المحسن، مع الدخل غير الممول (NFI). ) حيث ساهمت بنسبة 38 في المئة في إيرادات المجموعة، مقارنة بـ 35 في المئة في النصف الأول من عام 2023.
ومع وصول إجمالي أصوله إلى 1.2 تريليون درهم حتى نهاية يونيو 2024، عزز بنك أبوظبي الأول مكانته كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 6.0 بالمئة إلى 513 مليار درهم، مما يعكس الطلب الجيد ومكاسب الحصة السوقية عبر القطاعات والمناطق الجغرافية الرئيسية.
وقام البنك بتسهيل مبلغ إضافي قدره 52 مليار درهم من التمويل المستدام في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 200 مليار درهم أو 41 بالمئة من هدف بنك أبوظبي الأول لعام 2030.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك يؤكد من جديد مكانته كقوة رائدة في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حققت المجموعة دفعة قوية أخرى من النتائج في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.
"يواصل بنك أبوظبي الأول الاستفادة من شبكته الدولية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق في جميع أنحاء العالم. وقال الرستماني: "يقوم البنك بنشاط البناء وتوسيع ممرات الأعمال بما يتماشى بشكل وثيق مع الطموحات الوطنية، مما يعزز امتيازنا الدولي كأساس للنمو والمرونة".
وقال "لارس كرامر"، الرئيس المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إنه بناءً على الربع الأول القوي، واصل البنك تحقيق عوائد عالية على نطاق واسع مع قيادة النمو المتنوع عبر امتيازاته والاستثمار بشكل استراتيجي من أجل خلق كفاءات مستقبلية.
وأضاف: "يعكس النمو المستمر في مصادر الدخل من الفوائد وبدون فوائد جهودنا الرامية إلى تعزيز البيع المتبادل وتعميق العلاقات مع العملاء، والاستفادة من نقاط قوتنا المتباينة وبصمتنا الدولية. وفي حين كان زخم الإقراض صحياً منذ بداية العام حتى الآن، فقد استفدنا أيضاً من التحسينات الإضافية في هوامش صافي الفائدة للربع الرابع على التوالي، مما يعكس الإدارة الديناميكية للميزانية العمومية والوضع الأمثل قبل التحول في أسعار الفائدة".
وفي النصف الأول من عام 2024، حقق بنك أبوظبي الأول عائداً على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 17.3 بالمئة، بما في ذلك 18.1 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على تركيز المجموعة الشديد على قيمة المساهمين. وظلت أساسيات الميزانية العمومية قوية بفضل مقاييس جودة الأصول القوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.7 بالمئة، وملف سيولة قوي يظهر في نسبة تغطية سيولة بلغت 152 بالمئة. وأظهرت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة البالغة 24.4 بالمئة كفاءة تشغيلية فائقة اعتباراً من نهاية يونيو 2024.
وأعلن البنك عن أداء قوي في جميع مجالات الأعمال في النصف الأول من عام 2024، بقيادة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية مع زيادات كبيرة في الدخل التشغيلي بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي و26 بالمئة على أساس سنوي على التوالي. ارتفع الدخل التشغيلي للخدمات المصرفية الاستهلاكية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف: "خلال النصف الأول من عام 2024، واصلنا إطلاق العنان للقيمة طويلة المدى من خلال النمو المستدام والتنويع، والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز تجربة العملاء وتقديم الخدمات من خلال الابتكار والتقنيات المستقبلية. تظل نظرتنا راسخة في الأسس القوية لدولة الإمارات وأبوظبي كقوة اقتصادية عالمية ومركز مفضل للاستثمار والمواهب والابتكار. وقال بيان البنك: "ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق توجيهاتنا لعام 2024 وعلى المدى المتوسط، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين".
وتابع: "من خلال وضعنا الرائد للسيولة وملف المخاطر عالي الجودة، فإننا نتمسك بأساسيات قوية للغاية بما في ذلك قاعدة رأسمالية صلبة، والتي تعززت بشكل أكبر بعد إصدار سنداتنا من المستوى الثاني في وقت سابق من هذا الشهر".