822 مليون درهم أرباح "سالك" في 9 أشهر
حققت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، حيث أعلنت عن أرباح بلغت 822 مليون درهم.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت سالك صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 903.3 مليون درهم، محققة زيادة قوية بنسبة 12.5% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الربح قبل الضرائب في الربع الثالث بنسبة 19.6% على أساس سنوي ليصل إلى 304.7 مليون درهم.
وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت سالك عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 738.4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وأرباح قبل الضرائب بقيمة 598.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
الإيرادات في الربع الثالث
وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.2% على أساس سنوي بفضل الأداء القوي للشركة.
وأوضحت سالك في بيان لها أن الإيرادات من رسوم استخدام الطرق ارتفعت بنسبة 5.1% خلال فترة التسعة أشهر. ويُعزى هذا النمو القوي إلى تدفق السياح وزيادة حركة الأفراد في جميع أنحاء دبي، حيث ارتفعت إيرادات رسوم استخدام الطرق في الربع الثالث بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.
أما إيرادات الغرامات فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث بنسبة 7.9% لتصل إلى 58.7 مليون درهم، كما ارتفعت بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 178.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أظهرت البيانات المالية أن المُخالفات الصافية خلال الربع الثالث كانت مُنخفضة، حيث مثّلت 0.4% فقط من إجمالي حركة المرور عبر بوابات التعرفة. ومع ذلك، فإن الغرامات المفروضة على هذه المخالفات ساهمت بنسبة 10.7% من إجمالي إيرادات الشركة خلال فترة التسعة أشهر.