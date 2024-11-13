822 مليون درهم أرباح "سالك" في 9 أشهر

وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت سالك عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 738.4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وأرباح قبل الضرائب بقيمة 598.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 9.2% على أساس سنوي.