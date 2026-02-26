810 آلاف غرامة وقوف سيارات في دبي أواخر 2025

في فبراير 2025، قامت باركين بتوظيف 27 سائقًا مدربًا لتشغيل هذه المركبات. وقد أتاح ذلك للمفتشين الذين كانوا يتولون سابقًا مسؤوليات قيادة المسح الذكي الانتقال إلى أدوار ميدانية أو إشرافية، مما أدى إلى زيادة فعالية قدرة المفتشين التشغيلية، وهي قدرة لم تكن متاحة في الربع الرابع من عام 2024.