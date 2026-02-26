810 آلاف غرامة وقوف سيارات في دبي أواخر 2025

ارتفع إجمالي الغرامات الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 59 بالمائة ليصل إلى 810,200 في دبي، مقارنة بـ 509,000 خلال الربع نفسه من العام السابق، حسبما ذكرت باركين، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي.
وصلت الغرامات الصادرة في عام 2025 إلى 285,100، بزيادة عن 133,700 في العام السابق، بزيادة قدرها 113 بالمائة، حسبما ذكرت الشركة في تقريرها السنوي المنشور في سوق دبي المالي، حيث هي مدرجة.
في بيان صدر يوم الأربعاء، ذكرت أن فريق إنفاذ القانون الميداني قام بمسح إجمالي 11.5 مليون لوحة تسجيل مركبة خلال الربع الرابع من عام 2025، بزيادة عن 5 ملايين في الربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 129 بالمائة.
في غضون ذلك، قامت أسطول الشركة من سيارات الفحص الذكية بمسح إجمالي 17.5 مليون لوحة تسجيل مركبة، بزيادة قدرها 154 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت إن 80 بالمائة — 650,000 — من إجمالي إشعارات الإنفاذ في الربع الرابع من عام 2025 صدرت فيما يتعلق بمخالفات مواقف السيارات العامة.
“تعكس الزيادة في عدد المركبات التي تم مسحها والغرامات نشاط العملاء المتزايد، وتوسيع محفظة مواقف السيارات لدينا، والتأثير المستمر للتحسينات القائمة على التكنولوجيا والكفاءة في إطار عملنا التنفيذي، ونمو أسطولنا من سيارات الفحص الذكية إلى 27 وحدة،” جاء في البيان الصادر عن الشركة.
في فبراير 2025، قامت باركين بتوظيف 27 سائقًا مدربًا لتشغيل هذه المركبات. وقد أتاح ذلك للمفتشين الذين كانوا يتولون سابقًا مسؤوليات قيادة المسح الذكي الانتقال إلى أدوار ميدانية أو إشرافية، مما أدى إلى زيادة فعالية قدرة المفتشين التشغيلية، وهي قدرة لم تكن متاحة في الربع الرابع من عام 2024.
“على صعيد الإنفاذ، واصلنا الاستفادة من أسطولنا من سيارات الفحص الذكية المدعومة بالتكنولوجيا، مع نشر مفتشين ميدانيين مستهدفين ومدفوعين بالبيانات لتعزيز الامتثال عبر الشبكة،” قال المهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين.
نما إجمالي مواقف السيارات العامة بنسبة خمسة بالمائة في الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 193,200 في نهاية العام الماضي.
أضافت باركين أن إيرادات مواقف السيارات زادت بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 144.5 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مدعومة بزيادة في متوسط التعريفة الساعية المرجحة إلى 3.03 درهم وزيادة في حجم محفظة مواقف السيارات العامة.
ارتفع متوسط الإيرادات لكل موقف سيارات عام بنسبة 23 في المائة، من 608 دراهم في الربع الرابع من عام 2024 إلى 749 درهماً في الربع الرابع من عام 2025.
بلغت الإيرادات المحققة خلال ساعات الذروة 80.9 مليون درهم (تمثل 56 في المائة من إجمالي إيرادات مواقف السيارات العامة) في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 52.6 مليون درهم (47 في المائة من إجمالي إيرادات مواقف السيارات العامة) في الربع الرابع من عام 2024.
ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 47 في المائة ليصل إلى رقم قياسي ربع سنوي بلغ 389.4 مليون درهم.
ارتفع صافي أرباحها الربع سنوية بنسبة 53 في المائة ليصل إلى 183.6 مليون درهم، بينما قفزت الأرباح السنوية بنسبة 48 في المائة لتصل إلى 625.5 مليون درهم.
“واصلنا توسيع بصمتنا التشغيلية، بإضافة مساحات لوقوف السيارات العامة والمطورة إلى محفظتنا... وصلت مبيعات البطاقات الموسمية إلى مستويات قياسية حيث استمر العملاء في إدراك القيمة النسبية التي يقدمها هذا المنتج،” أضاف العلي.
رهناً بموافقة المساهمين، قرر مجلس إدارة باركين’ توزيع أرباح نقدية بقيمة 343.7 مليون درهم (11.4574 فلس للسهم الواحد) للنصف الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن يتم الدفع في أواخر أبريل 2026. يمثل هذا زيادة بنسبة 22 في المائة عن أرباح النصف الثاني من عام 2024 البالغة 280.9 مليون درهم.