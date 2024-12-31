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800 مليون درهم مبيعات "سي بي أيه" العقارية
بدافع استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي
وسط ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي، أعلنت شركة "سي بي إيه" العقارية أن مبيعاتها وصلت إلى 800 مليون درهم.
ويؤكد هذا الإنجاز الحضور القوي للشركة في السوق.
وقال الرئيس التنفيذي سلمان بن علي: "تلتزم شركة سي بي إيه العقارية بإعادة تعريف الحياة الفاخرة في دبي، وإنجازاتنا في المبيعات هي شهادة على العمل الجاد لفريقنا وثقة عملائنا". وأضاف سلمان بن علي: "لقد أسهمت قيادته في دفع الشركة إلى آفاق غير مسبوقة،بل ضمنت أيضاً أن تظل سي بي إيه للعقارات رمزاً للفخامة والجودة.
تضم مجموعة سي بي أيه العقارية مجموعة من العقارات المرموقة، كل منها مصمم لتقديم تجربة معيشية لا مثيل لها. ويظل تركيز الشركة منصباً على تعزيز قيمة هذه العقارات، وجذب اهتمام المستثمرين، وضمان رضا العملاء.