800 مليون درهم مبيعات "سي بي أيه" العقارية

وقال الرئيس التنفيذي سلمان بن علي: "تلتزم شركة سي بي إيه العقارية بإعادة تعريف الحياة الفاخرة في دبي، وإنجازاتنا في المبيعات هي شهادة على العمل الجاد لفريقنا وثقة عملائنا". وأضاف سلمان بن علي: "لقد أسهمت قيادته في دفع الشركة إلى آفاق غير مسبوقة،بل ضمنت أيضاً أن تظل سي بي إيه للعقارات رمزاً للفخامة والجودة.