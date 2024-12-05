80% من موظفي أبوظبي يعملون في شركات عائلية

وأضاف أن "حكومة أبوظبي عملت على برامج عدة، مثل تثقيف الجيل القادم حول كيفية أن يصبح شريكاً جيداً، وقد أظهرت بعضها نتائج إيجابية... كما قدمت السلطات المحلية المشورة للمساهمين حول كيفية أن يصبحوا أعضاء جيدين في الأسرة ومساهمين جيدين. إن إنشاء مجلس الشركات العائلية هو بيان قوي".