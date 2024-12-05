80% من موظفي أبوظبي يعملون في شركات عائلية
كشف مسؤول كبير في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الخميس، أن الشركات العائلية توظف 80% من القوى العاملة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، شدد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشركات العائلية وضرورة دعمها.
وأضاف أن "الخلافة تشكل قضية جوهرية بين الشركات العائلية، وتظهر بشكل متكرر في المناقشات رفيعة المستوى".
وانطلق مجلس أبوظبي للشركات العائلية، الأربعاء، خصيصاً لتوجيه هذه الشركات ومساعدة الجيل القادم من قادتها. وسيساعد المجلس الشركات العائلية على تحديد الأولويات والتحديات وتقديم الدعم في معالجتها من خلال الحلول المبتكرة والاستثمار.
وتساهم الشركات العائلية في أبوظبي - ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام - بجزء كبير من المساهمة الاقتصادية فضلاً عن التوظيف في القطاع الخاص.
وقالت غرفة دبي إن ما يصل إلى 90% من الشركات الخاصة في الدولة هي شركات عائلية توظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وقال الظاهري "أحث أصحاب العائلات على مشاركة المعلومات واستكشاف القوانين التي ستجلب لهم مزايا كبيرة في الخلافة".
وأضاف أن "حكومة أبوظبي عملت على برامج عدة، مثل تثقيف الجيل القادم حول كيفية أن يصبح شريكاً جيداً، وقد أظهرت بعضها نتائج إيجابية... كما قدمت السلطات المحلية المشورة للمساهمين حول كيفية أن يصبحوا أعضاء جيدين في الأسرة ومساهمين جيدين. إن إنشاء مجلس الشركات العائلية هو بيان قوي".
وأول دور لمجلس الشركات العائلية الذي تم إطلاقه حديثًا هو المساعدة في التخطيط لخلافة الشركات وإعداد الأجيال القادمة.
وقال خالد الفهيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الشركات العائلية كانت دائماً مشاركة في نمو الاقتصاد.
وأضاف أن الشركات تستثمر في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا لمواكبة التقدم والتغيرات في بيئة الأعمال.