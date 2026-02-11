80% ارتفاع حصة "كهرباء دبي" في "الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"

يؤكد الاستحواذ أيضًا استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي’ لتوسيع الاستثمارات في القطاعات التي تدعم مرونة دبي’ الاقتصادية ونموها. وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي، التي دمجت إدارات الكهرباء والمياه في المدينة’ عام 1992 وطرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2022، بتنويع اهتماماتها لتشمل توليد الطاقة، والمياه المعبأة من خلال ماي دبي، والخدمات الرقمية، ومشاريع كفاءة الطاقة من خلال الاتحاد لخدمات الطاقة (إسكو).