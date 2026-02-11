80% ارتفاع حصة "كهرباء دبي" في "الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مكانتها في قطاع تبريد المناطق بالإمارة بعد رفع ملكيتها في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) إلى 80 بالمائة. وتأتي هذه الخطوة بعد الاستحواذ على حصة دبي القابضة’ الكاملة في إمباور مقابل 5.184 مليار درهم، حسبما ذكرت الهيئة يوم الثلاثاء.
تضمنت الصفقة شراء 2.4 مليار سهم مملوكة لشركة الإمارات للاستثمار في الطاقة (EPI)، وهي كيان مملوك ومدار من قبل دبي القابضة. تم تحويل الأسهم من خلال مركز دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية. وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي تمتلك سابقًا 56 بالمائة من إمباور.
تمثل الصفقة توحيدًا كبيرًا ضمن أحد أهم قطاعات البنية التحتية الاستراتيجية في دبي’. يعتبر تبريد المناطق — المعترف به على نطاق واسع لكفاءته في استخدام الطاقة وتقليل تأثيره البيئي — حجر الزاوية في طموحات الإمارة’ للاستدامة على المدى الطويل.
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي’، إن زيادة حصة الهيئة تعكس التزامها طويل الأمد بالقطاع وبأجندة دبي’ التنموية الأوسع. “يسرنا أن نعلن عن زيادة ملكية هيئة كهرباء ومياه دبي’ في إمباور إلى إجمالي 80 بالمائة، مما يعزز مكانة هيئة كهرباء ومياه دبي’ الاستراتيجية في قطاع تبريد المناطق،” قال الطاير. “تبريد المناطق هو عامل تمكين حاسم للبنية التحتية الحضرية المستدامة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء الإمارة.”
وأضاف أن الصفقة تتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة’ لتسريع التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات البنية التحتية في دبي’، وتدعيم انتقال الإمارة’ إلى الطاقة النظيفة.
أشاد الطاير بتطور إمباور’ لتصبح “رائدة عالميًا” في تبريد المناطق، وقال إن زيادة الملكية ستسمح لهيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق تآزر تشغيلي وفتح قيمة طويلة الأجل. وذكر البيان أن إمباور ستستمر في العمل كشركة مستقلة ومدرجة في سوق دبي المالي.
يؤكد الاستحواذ أيضًا استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي’ لتوسيع الاستثمارات في القطاعات التي تدعم مرونة دبي’ الاقتصادية ونموها. وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي، التي دمجت إدارات الكهرباء والمياه في المدينة’ عام 1992 وطرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2022، بتنويع اهتماماتها لتشمل توليد الطاقة، والمياه المعبأة من خلال ماي دبي، والخدمات الرقمية، ومشاريع كفاءة الطاقة من خلال الاتحاد لخدمات الطاقة (إسكو).
تُعرف إمباور بأنها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم’ من حيث القدرة المتصلة، حيث تدير العديد من المحطات وشبكات التوزيع في جميع أنحاء دبي.
قالت هيئة كهرباء ومياه دبي إنها لا تزال تركز على الاستثمارات التي تدعم أهداف دبي’ للاستدامة على المدى الطويل مع تحقيق “عائدات قوية ومرنة” للمساهمين.