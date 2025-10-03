8 ملايين دولار لتدريب طاقم "طيران الإمارات" على رفاهية استثنائية في السماء

تخيل تقديم الكافيار، وكأس من المشروبات الروحية الفاخرة أو المشروبات الغازية الفاخرة، والشوكولاتة الحرفية، والحلويات الفاخرة كجزء من نموذج الخدمة المميزة المصمم وفق معايير نجوم ميشلان على متن رحلة لطيران الإمارات على ارتفاع 35,000 قدم.
يتطلب الأمر أكثر من إتقان بروتوكولات تناول الطعام الفاخر، بل يحتاج أيضًا إلى مرونة وانتباه للتفاصيل أثناء العمل ضمن قيود الطائرة، لتعزيز تجربة الركاب في الدرجة الأولى ورجال الأعمال وتلبية احتياجاتهم الخاصة.
لتحقيق ذلك، افتتح طيران الإمارات مركز التميز في الضيافة لتوفير تجارب تدريب عملية ومفصلة لما يقرب من 25,000 من طاقم الطائرة، مع التركيز على "فن الرفاهية والتميز في الضيافة".
تبلغ تكلفة منطقة التعلم في المركز 8 ملايين دولار (ما يعادل حوالي 30 مليون درهم)، وتضم مطعمًا وصالة واسعة يمكن أن تستضيف حتى 170 ضيفًا، بالإضافة إلى مطابخ مجهزة تجهيزًا كاملاً وثمانية قاعات دراسية، كما تحتوي على نموذج كامل لطائرة الإمارات A350 يشتمل على مقاعد درجة رجال الأعمال بتصميم 1-2-1، ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة بتكوين 2-3-2، ومقاعد الدرجة السياحية بتكوين 3-3-3، إلى جانب مطبخ طيران بحجم كامل.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
زار "خليج تايمز" هذا المركز كواحدة من المنصات الإعلامية المختارة، حيث أكد توماس ني، نائب الرئيس الأول لخدمة العملاء في طيران الإمارات، أنهم استثمروا في أعلى مستويات تدريب الضيافة الفاخرة لطاقم الطائرة، مما يمكنهم من التواصل الحقيقي مع العملاء وخلق لحظات توقيع لا تُنسى.
وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يخضع أكثر من 10,000 من طاقم الطائرة للتدريب في المنشأة الجديدة، حيث سيتعلمون بروتوكولات تناول الطعام الفاخر، والتفاعل المتميز مع الضيوف، وفن تقديم الخدمة على الطاولات. كما سيجربون شخصيًا المأكولات والمشروبات، ويختبرون الأجواء والضيافة التي تشتهر بها طيران الإمارات. وقال ني: "هكذا نمكن طاقم الطائرة من التميز عالميًا".
في مركز التدريب، يشارك طاقم طيران الإمارات في جلسات دراسية نظرية وتجارب عملية، منها الكثير في أجهزة محاكاة كاملة الحركة لأنواع الطائرات المختلفة، ويشمل التدريب رفع مستوى الخدمة للركاب في الدرجة الأولى ورجال الأعمال والسياحية على حد سواء.
يعمل لدى الشركة حوالي 25,000 من طاقم الطائرة يمثلون أكثر من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة. تغطي الدورة الأولية للطاقم الجديد التي تمتد لثمانية أسابيع جوانب متعددة من الدور بما في ذلك التدريب على السلامة، وإدارة الطاقم، والأمن الجوي، والمعايير المهنية للزي والصورة العامة، بالإضافة إلى تدريب الخدمة والضيافة.
تتطلب الخدمة المستمرة تدريبًا منتظمًا لجميع أفراد الطاقم، وأشار ني إلى أن بعض أفراد الطاقم تم ترقيتهم خلال عامين إلى عامين ونصف من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بناءً على مهاراتهم وليس على سنوات الخدمة.
يُجرى التدريب ستة أيام في الأسبوع بجلسات صباحية ومسائية، ويشمل التدريب العاملين الجدد بالإضافة إلى تقديم دورات تحديث وترقية للطاقم الحالي.
في عام 2020، تعاونت طيران الإمارات مع مدرسة الضيافة في لوزان بسويسرا لوضع استراتيجية متقدمة للضيافة. ويعتبر مركز التميز في الضيافة رمزًا لهذه الاستراتيجية، حيث يلهم طاقم الطائرة لتقديم أركان الضيافة الأربعة لطيران الإمارات في السماء: التميز، والانتباه، والابتكار، والشغف.
يشمل التدريب تعليم فن تزيين الأطباق وتوازن القوام والألوان والأشكال، حيث يتعلم الطاقم من طهاة محترفين كيفية تقديم الأطباق كقطع فنية تعزز تجربة التذوق الحسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يخضع الطاقم لدورة تركز على مهارات التواصل الاجتماعي (savoir-être) لتجاوز خطوات الخدمة التقليدية والانتباه للإشارات الدقيقة، والاستماع بتمعن، وتوقع احتياجات الضيوف، وتكييف أسلوبهم لخلق تجارب مخصصة.
يعد مركز التميز أحدث إضافة إلى مرافق تدريب طيران الإمارات لطاقم الطائرة، حيث افتتحت الشركة في وقت سابق مركزًا مخصصًا للطاقم يوفر ورش عمل تعليمية وصالة تفاعلية ومنطقة تكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز للعناية بالجمال والصحة.
للراغبين في الانضمام إلى طاقم طيران الإمارات، يتم حالياً فتح باب التسجيل للوظائف في جميع أنحاء العالم، ويمكن للمهتمين متابعة تفاصيل الوظائف وأيام التعريف في مدنهم أو بلدانهم عبر موقع الوظائف الخاص بطيران الإمارات.