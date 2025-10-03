8 ملايين دولار لتدريب طاقم "طيران الإمارات" على رفاهية استثنائية في السماء

تخيل تقديم الكافيار، وكأس من المشروبات الروحية الفاخرة أو المشروبات الغازية الفاخرة، والشوكولاتة الحرفية، والحلويات الفاخرة كجزء من نموذج الخدمة المميزة المصمم وفق معايير نجوم ميشلان على متن رحلة لطيران الإمارات على ارتفاع 35,000 قدم.

يتطلب الأمر أكثر من إتقان بروتوكولات تناول الطعام الفاخر، بل يحتاج أيضًا إلى مرونة وانتباه للتفاصيل أثناء العمل ضمن قيود الطائرة، لتعزيز تجربة الركاب في الدرجة الأولى ورجال الأعمال وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

لتحقيق ذلك، افتتح طيران الإمارات مركز التميز في الضيافة لتوفير تجارب تدريب عملية ومفصلة لما يقرب من 25,000 من طاقم الطائرة، مع التركيز على "فن الرفاهية والتميز في الضيافة".

تبلغ تكلفة منطقة التعلم في المركز 8 ملايين دولار (ما يعادل حوالي 30 مليون درهم)، وتضم مطعمًا وصالة واسعة يمكن أن تستضيف حتى 170 ضيفًا، بالإضافة إلى مطابخ مجهزة تجهيزًا كاملاً وثمانية قاعات دراسية، كما تحتوي على نموذج كامل لطائرة الإمارات A350 يشتمل على مقاعد درجة رجال الأعمال بتصميم 1-2-1، ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة بتكوين 2-3-2، ومقاعد الدرجة السياحية بتكوين 3-3-3، إلى جانب مطبخ طيران بحجم كامل.

زار "خليج تايمز" هذا المركز كواحدة من المنصات الإعلامية المختارة، حيث أكد توماس ني، نائب الرئيس الأول لخدمة العملاء في طيران الإمارات، أنهم استثمروا في أعلى مستويات تدريب الضيافة الفاخرة لطاقم الطائرة، مما يمكنهم من التواصل الحقيقي مع العملاء وخلق لحظات توقيع لا تُنسى.