8% زيادة إيرادات"سالك"مع تشغيل بوابات جديدة

في السياق ذاته، نشرت الشركة مؤخراً الشروط والأحكام الجديدة، التي بموجبها سيواجه السائقون في الإمارات غرامة قصوى قدرها 10,000 درهم سنوياً لكل مركبة. وتنص الشروط الجديدة على أن أعلى مبلغ إجمالي من الغرامات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية لسالك الذي يمكن فرضه على كل مركبة في أي سنة ميلادية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لن يتجاوز 10,000 درهم.