8% زيادة إيرادات"سالك"مع تشغيل بوابات جديدة
أعلنت شركة سالك، مشغل بوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم الأربعاء عن رفع توجيهاتها المالية، حيث توقعت زيادة في الرحلات المدرة للإيرادات بنسبة تتراوح بين 7 و8% في عام 2024.
ويأتي هذا الإعلان مع بدء تشغيل بوابات التعرفة الجديدة في الخليج التجاري والصفا جنوب بحلول نهاية نوفمبر من هذا العام، مما يرفع إجمالي بوابات التعرفة المرورية من 8 إلى 10.
وقالت الشركة: "نتوقع أن تشهد زيادة في الرحلات السنوية المدرة للدخل مع تشغيل بوابات الخليج التجاري والصفا الجنوبي مدعومة بعوامل الاقتصاد الكلي الإيجابية في دبي. وعند إطلاقها التشغيلي المتوقع بحلول نهاية نوفمبر 2024، من المتوقع أن يكون للبوابات الجديدة تأثير على الإيرادات من تاريخ البداية وحتى نهاية عام 2024."
في النصف الأول من عام 2024، سجلت سالك مرور 238.5 مليون مركبة عبر بوابات التعرفة الثمانية، محققةً إيرادات بلغت 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت الإيرادات من استخدام البوابة، والتي تشكل 87.1% من إجمالي الإيرادات، زيادة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 953.8 مليون درهم.
في السياق ذاته، نشرت الشركة مؤخراً الشروط والأحكام الجديدة، التي بموجبها سيواجه السائقون في الإمارات غرامة قصوى قدرها 10,000 درهم سنوياً لكل مركبة. وتنص الشروط الجديدة على أن أعلى مبلغ إجمالي من الغرامات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية لسالك الذي يمكن فرضه على كل مركبة في أي سنة ميلادية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لن يتجاوز 10,000 درهم.
2.73 مليار درهم القيمة الإجمالية لبوابتين جديدتين
قالت شركة سالك، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين بلغت 2.734 مليار درهم.
وفي بيان نُشر على موقع سوق دبي المالي، أفادت الشركة بأن قيمة بوابة الخليج التجاري تبلغ 2.265 مليار درهم، بينما تُقدّر تكلفة بوابة الصفا جنوب بـ 469 مليون درهم.
وستقوم شركة سالك بدفع قيمة البوابتين الجديدتين لهيئة الطرق والمواصلات على مدى ست سنوات اعتباراً من نهاية نوفمبر 2024، على شكل قسط سنوي قدره 455.7 مليون درهم، يتم سدادها على دفعتين متساويتين بقيمة 227.9 مليون درهم لكل منهما كل ستة أشهر، وسيتم توفير المبالغ من موارد الشركة المالية الخاصة.
أوضحت سالك أن الفروقات بين تقييم الشركة وتقييم هيئة الطرق والمواصلات لم تتجاوز 5%. وبناءً على شروط اتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين كقيمة نهائية للبوابتين الجديدتين، وفقاً للاتفاقية.
وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: "إطلاق البوبات الجديدة يعكس التزام كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة سالك بتطوير حلول التنقل المستدامة وتحسين البنية التحتية للنقل في دبي. وتؤكد هذه الاستثمارات الاستراتيجية التزامنا بالنمو المستدام وتوفير تنقل أكثر سلاسة عبر دبي من خلال تعزيز كفاءة السفر وتقليل الازدحام المروري."
وأضاف: "ستكون البوبات الجديدة ضرورية في تحسين وقت السفر وتقليل الازدحام على بعض من أكثر الطرق ازدحاماً في دبي."
وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "نحن نحقق نجاحاً في مجال تحصيل رسوم المرور ونواصل التركيز على تعزيز عروضنا الأساسية بينما نوسع نطاق وجودنا في دبي."