79% نمو إيرادات "إن إم دي سي" في النصف الأول

وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت مجموعة إن إم دي سي عن زيادة في الإيرادات بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 6.784 مليار درهم، مقارنة بـ 3.556 مليار درهم في الربع نفسه من العام السابق. وشهد صافي الأرباح ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 42%، ليصل إجماليه إلى 820 مليون درهم، مقارنة بـ 578 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 84% إلى 929 مليون درهم، مقارنة بـ 506 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.