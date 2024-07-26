79% نمو إيرادات "إن إم دي سي" في النصف الأول
أعلنت مجموعة"إن إم دي سي" NMDC يوم الخميس عن زيادة بنسبة 79 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 12.126 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024.
وسجلت المجموعة زيادة بنسبة 66% في صافي أرباح النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 1.461 مليار درهم مقارنة بـ 881 مليون درهم في العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 109% إلى 1.731 مليار درهم، مقارنة بـ 829 مليون درهم.
وبلغ حجم الأعمال المتراكمة للمجموعة 72.6 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي ستة أضعاف إيراداتها السنوية في النصف الأول. كما شهدت قيمة أصول المجموعة نمواً كبيراً، حيث وصلت إلى 28.501 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع قدره 7.654 مليار درهم منذ الربع الرابع من عام 2023.
وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت مجموعة إن إم دي سي عن زيادة في الإيرادات بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 6.784 مليار درهم، مقارنة بـ 3.556 مليار درهم في الربع نفسه من العام السابق. وشهد صافي الأرباح ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 42%، ليصل إجماليه إلى 820 مليون درهم، مقارنة بـ 578 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 84% إلى 929 مليون درهم، مقارنة بـ 506 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية: إن النتائج الاستثنائية التي حققناها تضرب بجذورها في التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإمارات ، وسموالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إن قيادتهم ليست مصدر إلهام فحسب، بل هي أيضاً توجيه يجبرنا على تجاوز حدود قدراتنا والالتزام بالتقدم الاقتصادي المستدام. وتعكس إنجازاتنا توافقنا مع رؤيتهم، كما تظهر التزامنا بقيادة ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على مكانتها المرموقة على الساحة العالمية.
"أنا فخور للغاية بما حققناه في مجموعة إن إم دي سيNMDC. إن أدائنا المالي المتميز هو شهادة على سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتنفيذنا الاستراتيجي. ومن خلال تجاوز أهدافنا باستمرار، قمنا بتعزيز ريادتنا في هذه الصناعة. وأضاف: "تؤكد هذه الإنجازات التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة وتنمية المواهب المحلية، بما يتماشى بشكل وثيق مع الأهداف الأوسع للأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي : "إن الأداء الاستثنائي للنصف الأول من العام هو شهادة على التوجيه والدعم المستمرين من مجلس إدارة المجموعة. لقد خططنا ونفذنا ولاحظنا تطورات كبيرة في مشاريعنا الكبرى بدقة، وقمنا بتوسيع محفظتنا بعقود جديدة، وعززنا مكانتنا الرائدة في السوق. إن استراتيجيتنا، التي تتميز بالبصيرة والابتكار والالتزام الثابت بالتميز، مكنتنا من تجاوز أهدافنا وتحقيق نتائج مالية متميزة. وبينما نطمح إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصباً على توليد قيمة مستدامة لمساهمينا، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتوسيع بصمتنا العالمية.
ولتعزيز مكانتها الاستراتيجية في السوق، حصلت مجموعة إن إم دي سيNMDC على العديد من العقود المهمة في عام 2024، مما يدل على الأداء القوي والتوسع على الصعيدين المحلي والعالمي. ومن أهم هذه المشاريع مشروع أعمال توسيع قناة المانغروف في أبو ظبي، الذي نفذته شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بقيمة 35.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا العام، كلفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مجموعة NMDCإن إم دي سي بمشروعين رئيسيين: بناء جزيرة النوف الاصطناعية ومشروع استصلاح جزيرة داس، بقيمة مذهلة تبلغ 136.787 مليون دولار و56.907 مليون دولار على التوالي.