7.9 مليون درهم أرباح شركة التأمين الوطنية القابضة

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو آي إتش": "كانت الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر إبريل الماضي، والتي لم تشهدها الدولة منذ أكثر من 75 عاماً، بمثابة لحظة فاصلة في تاريخ صناعة التأمين. ومن دواعي سرورنا أننا نجحنا في استيعاب تأثير معظم المطالبات الضخمة خلال النصف الأول، دون المساس بربحيتنا الإجمالية بسبب الأداء الأقوى من الميزانية لخطوط أعمال تكافل الأخرى، فضلاً عن إطار عملنا القوي للتخفيف من المخاطر".