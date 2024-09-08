77 ألف درهم يتم توفيرها بالانتقال من دبي للإمارات الشمالية

"على غرار فترات النمو السابقة للسوق، لاحظنا زيادة في عدد المستأجرين الذين ينتقلون من دبي إلى الإمارات الشمالية، مدفوعين في المقام الأول بالقدرة على تحمل التكاليف. يواجه العديد من المستأجرين على المدى الطويل زيادات كبيرة في الإيجار في منازلهم الحالية، وخاصة بعد تحديث حاسبة الإيجار التابعة لهيئة تنظيم العقارات (ريرا) في مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجار في الإمارات الشمالية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من معظم مجتمعات دبي، مع الاستفادة الإضافية من أحجام الوحدات الأكبر عادةً،" قال "جيمس جوغين"، المدير التنفيذي للاستشارات والتقييم في "أستيكو".