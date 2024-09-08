77 ألف درهم يتم توفيرها بالانتقال من دبي للإمارات الشمالية
ينتقل العديد من المستأجرين في دبي إلى الشارقة والإمارات الشمالية بسبب ارتفاع الإيجارات وزيادة التطورات عالية الجودة وترتيبات العمل الهجينة التي توفر المزيد من المرونة المكانية للموظفين.
وعلى غرار الدورتين السابقتين في عامي 2009 و2014، تعد هذه الدورة الثالثة التي ينتقل فيها المستأجرون إلى الإمارات الشمالية للتغلب على ارتفاع الإيجارات، ويشير المسؤولون التنفيذيون في قطاع العقارات إلى أن المستأجرين يمكنهم توفير حوالي 77 ألف درهم من خلال الانتقال بسبب فروق الإيجار.
وارتفعت الإيجارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بشكل كبير في فترة ما بعد الوباء مع نمو عدد السكان في الإمارات، بسبب فرص العمل في مختلف القطاعات. ومع ذلك، فإن الإيجارات في دبي أكثر من ضعف الإيجارات في الإمارات الشمالية المجاورة.
ويتراوح استئجار الاستوديو في دبي بين 30 ألف درهم إلى 70 ألف درهم سنوياً، بينما تتراوح تكلفة غرفة النوم الواحدة بين 50 ألف درهم إلى 130 ألف درهم. وفي دبي، تعد ديرة وإنترناشونال سيتي ومدينة الرياضة وقرية جميرا من أكثر المناطق بأسعار معقولة، بينما تعد نخلة جميرا ومركز دبي المالي العالمي ووسط المدينة من أكثر المناطق تكلفة لاستئجار الشقق.
وفي الشارقة، تتراوح إيجارات الاستوديوهات بين 12 ألفاً و40 ألف درهم، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بين 14 ألفاً و55 ألف درهم سنوياً. وفي الإمارات الشمالية، عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، تتراوح إيجارات الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بين 12 ألفاً و34 ألف درهم سنوياً، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بين 15 ألفاً و50 ألف درهم.
"على غرار فترات النمو السابقة للسوق، لاحظنا زيادة في عدد المستأجرين الذين ينتقلون من دبي إلى الإمارات الشمالية، مدفوعين في المقام الأول بالقدرة على تحمل التكاليف. يواجه العديد من المستأجرين على المدى الطويل زيادات كبيرة في الإيجار في منازلهم الحالية، وخاصة بعد تحديث حاسبة الإيجار التابعة لهيئة تنظيم العقارات (ريرا) في مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجار في الإمارات الشمالية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من معظم مجتمعات دبي، مع الاستفادة الإضافية من أحجام الوحدات الأكبر عادةً،" قال "جيمس جوغين"، المدير التنفيذي للاستشارات والتقييم في "أستيكو".
وأضاف أنه إلى جانب ضغوط الإيجار، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم أيضاً في هذه الهجرة بما في ذلك نمو الوظائف في الإمارات الشمالية، بدعم من التوسع الاقتصادي؛ وزيادة توافر التطورات عالية الجودة والمجتمعات المخططة الرئيسية؛ وترتيبات العمل الهجينة التي توفر المزيد من المرونة في الموقع.
وقال "جوناثان جاكسون"، مستشار العقارات في شركة "هاسبي"، إن تكاليف المعيشة في دبي أعلى بشكل عام مقارنة بالشارقة. وأضاف: "إذا كنت تعمل في دبي ولكنك تعيش في عجمان أو رأس الخيمة، فإن تكاليف الوقود ترتفع، ولكن الإيجار والطعام أقل عمومًا، مما يوفر تكلفة معيشة أكثر توازناً".
على سبيل المثال، في منطقة الخليج التجاري، بلغ متوسط سعر الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم أكثر من 200 ألف درهم، والاستوديوهات أكثر من 55 ألف درهم.
في المقابل، تقدم الشارقة إيجارات أقل بكثير، حيث يبلغ سعر الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم حوالي 100 ألف درهم، وبعضها يصل إلى 90 ألف درهم.
بالنسبة لأولئك الذين يقودون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بمحرك V8 بمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 6 لترات لكل كيلومتر، فإن التنقل اليومي لمسافة 200 كيلومتر سيكلف حوالي 93 درهماً في اليوم، بإجمالي 33000 درهم إماراتي سنويًا. وبإضافة تكلفة فيلا مكونة من 3 غرف نوم وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، فإن نفقاتك السنوية ستبلغ حوالي 123000 درهم إماراتي، باستثناء الطعام والمرافق. وبالتالي، فإن تكلفة المعيشة الإجمالية في دبي أعلى.
كما ينتقل بعض المستأجرين من دبي إلى رأس الخيمة، التي تبعد أكثر من 110 كيلومترات عن وسط المدينة. ويعود ذلك إلى زيادة المشاريع ذات الجودة العالية وتحسين البنية التحتية المادية والاجتماعية.
إيجارات منخفضة
وأضاف جاكسون أن البيانات الدقيقة بشأن شريحة الدخل للأفراد العاملين بأجر في الإمارات الشمالية ليست شفافة بالكامل، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الشخص العادي الذي يستأجر شقة من ثلاث غرف نوم في الشارقة أو عجمان يكسب ما بين 7 آلاف و15 ألف درهم شهرياً.
وأضاف جاكسون قائلاً: "تتمتع هذه المناطق أيضًا بنصيبها من المقيمين الدائمين، بما في ذلك الأفراد الأثرياء الذين عاشوا هناك لسنوات عديدة ويفضلون عدم الانتقال. ستلاحظ انخفاضًا في عدد السكان من المغتربين الغربيين عند انتقالك إلى هذه الإمارات، مع وجود أكثر بروزًا من جنوب آسيا والأفارقة والعرب. كما تضم عجمان والشارقة عددًا كبيرًا من الإماراتيين، الذين عاش العديد منهم هناك طوال حياتهم".
وقال "جيمس جوغين" من أستيكو إن معظم الأفراد والأسر في الشريحة المتوسطة إلى المنخفضة يتجهون إلى الإمارات الشمالية لأن تكاليف السكن في الإمارات الشمالية أقل بكثير مقارنة بدبي؛ كما أن الرسوم المدرسية، التي تشكل جزءاً كبيراً من تكاليف المعيشة للأسر، تميل إلى أن تكون أقل في الإمارات الشمالية مقارنة بدبي؛ وقد مكن ارتفاع معدلات العمل عن بعد بعض المهنيين من الانتقال إلى مناطق ذات تكاليف معيشية أقل مع الحفاظ على وظائفهم في دبي.
وأضاف جوغين: "قد يسعى بعض الأفراد إلى تغيير وتيرة حياتهم أو نمط حياتهم، في حين قد تكون لدى آخرين فرص عمل محددة في الإمارات الشمالية".
تأثير ارتفاع حركة المرور
في فترة ما بعد العطلة الصيفية، زادت حركة المرور بين دبي والإمارات الشمالية بشكل كبير بسبب إعادة فتح المدارس وعودة الأسر من العطلات الطويلة. وهذا يدفع بعض المستأجرين إلى التفكير في الانتقال، لكنه ليس حافزاً أساسياً، كما يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة.
"في حين أن التنقل بين الشارقة / عجمان ودبي لا يزال يشكل عاملاً مهماً بالنسبة للمنتقلين المحتملين، إلا أنه ليس عائقاً أساسيًا. فبالنسبة للعديد من الأشخاص، لا تزال المزايا المالية والبنية التحتية المحسنة وتفضيلات نمط الحياة والتوقعات طويلة الأجل للإمارات الشمالية تفوق تحديات المرور. وقد أدى ظهور نماذج العمل عن بُعد والعمل الهجين إلى تقليل الحاجة إلى التنقل اليومي للعديد من الأفراد، مما مكنهم من العيش في مواقع أكثر بأسعار معقولة مع الاحتفاظ بوظائفهم في دبي،" قال جيمس جوغين من أستيكو.
وأضاف جوناثان جاكسون أن بعض المقيمين عادوا إلى دبي بسبب الازدحام المروري الشديد الذي تشهده الإمارات الأخرى، حيث يقضي البعض منهم أكثر من ساعة ونصف الساعة يومياً في حركة المرور.
وختم بالقول: "في نهاية المطاف، يعتمد الاختيار على ما إذا كان المرء يفضل الادخار المالي أم الراحة والكفاءة في الحياة الحضرية".