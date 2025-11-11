76.4 مليون درهم أرباح "تاكسي دبي" في الربع الثالث

ظل قطاع التاكسي في الشركة المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث حقق 506 مليون درهم، بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي، مع نمو الأسطول التشغيلي ليصل إلى 6,215 مركبة، بما في ذلك 401 وحدة كهربائية بالكامل. ارتفعت إيرادات الليموزين بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 27.8 مليون درهم، بينما تضاعفت تقريبًا إيرادات قطاع الحافلات لتصل إلى 29.8 مليون درهم بعد تعديل شروط العقد مع عميل رئيسي. ارتفعت خدمات توصيل الدراجات بنسبة 62 في المائة لتصل إلى 18.3 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في سوق التوصيل عند الطلب.