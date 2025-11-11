76.4 مليون درهم أرباح "تاكسي دبي" في الربع الثالث

أعلنت شركة تاكسي دبي عن أداء قوي في الربع الثالث، حيث قفز صافي الربح بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 76.4 مليون درهم، مدفوعًا بزيادة حجم الرحلات واستمرار الطلب عبر قطاعات التنقل الخاصة بها.
ارتفعت الإيرادات للربع بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 585.3 مليون درهم، مدعومة بتوسيع الأسطول وزيادة بنسبة 7 في المائة في الرحلات المكتملة، والتي بلغت 13.1 مليون عبر خدمات التاكسي والليموزين. ارتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 151.4 مليون درهم، مما رفع الهوامش إلى 26 في المائة، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق.
ظل قطاع التاكسي في الشركة المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث حقق 506 مليون درهم، بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي، مع نمو الأسطول التشغيلي ليصل إلى 6,215 مركبة، بما في ذلك 401 وحدة كهربائية بالكامل. ارتفعت إيرادات الليموزين بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 27.8 مليون درهم، بينما تضاعفت تقريبًا إيرادات قطاع الحافلات لتصل إلى 29.8 مليون درهم بعد تعديل شروط العقد مع عميل رئيسي. ارتفعت خدمات توصيل الدراجات بنسبة 62 في المائة لتصل إلى 18.3 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في سوق التوصيل عند الطلب.
وزعت DTC أرباحًا بقيمة 160.7 مليون درهم للنصف الأول من العام في أغسطس، تماشيًا مع سياستها في توزيع ما لا يقل عن 85 في المائة من صافي الربح السنوي. أنهت الشركة الربع بنسبة دين صافي إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ 1.5x ورصيد نقدي يبلغ 68 مليون درهم.
قال الرئيس التنفيذي منصور رحمة الفلاسي إن النتائج تؤكد على "التنفيذ المنضبط والتميز التشغيلي" لشركة DTC، مضيفًا أن الشراكة الاستراتيجية مع كابي خلال الربع مثلت خطوة كبيرة نحو تعزيز نظام التنقل الإلكتروني في دبي. يدمج التحالف 6,215 سيارة تاكسي من DTC و3,680 مركبة من كابي في منصات بولت وزيد، بما يتماشى مع هدف المدينة لتحويل 80 في المائة من رحلات التاكسي إلى التنقل الإلكتروني.
بالنظر إلى المستقبل، تخطط DTC للحفاظ على زخم النمو من خلال تحسين الكفاءة، وتمكين الرقمنة، وتحسين الأسطول، مع التقدم نحو هدفها في التحول الكامل إلى الكهرباء بحلول عام 2040.