750 ألف دولار تمويل "باي أني أوتو بارت" لتوسيع عملياتها في الإمارات

سيتم استخدام الأموال لتنفيذ عقود مع بعض من أكبر ورش العمل متعددة العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، قبل التوسع لخدمة آلاف الكراجات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد. ويهدف شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart إلى أن تصبح أكبر مورد لقطع غيار السيارات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة، وهي السوق التي تصدر أيضاً قطع غيار إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وآسيا الوسطى وروسيا وأجزاء من أوروبا.

قال محمد كلداري، الرئيس المشارك لشركة كلداري إخوان: "إن الحجم الهائل لسوق قطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة، إلى جانب الحل المبتكر الذي تقدمه شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart للحصول على قطع غيار لإصلاحات الحوادث غير المؤمنة لدى الوكلاء، جعلها استثماراً مثالياً بالنسبة لنا."