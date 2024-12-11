750 ألف دولار تمويل "باي أني أوتو بارت" لتوسيع عملياتها في الإمارات
حصلت شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart، وهي شركة تجميع أجزاء السيارات المستعملة B2B ومقرها الإمارات العربية المتحدة، على تمويل أولي بقيمة 750 ألف دولار أمريكي.
استقطبت الشركة، التي تركز على البحث عن قطع غيار السيارات المستعملة وتوريدها إلى ورش الصيانة المتعددة العلامات التجارية في المنطقة، استثمارات من داعمين بارزين، بما في ذلك شركة كلداري براذرز، الوكيل الحصري لسيارات مازدا في الإمارات العربية المتحدة، وشركة (6 جي كابتيل) 6G Capital، المكتب العائلي لمجموعة ألانا، إلى جانب مستثمرين استراتيجيين آخرين.
قال عادل علانا، من شركة (جي 6 كابتيل) 6G Capital: "باعتبارنا مكتب عائلي عالمي يركز على الاستثمارات المستقبلية، فإننا نولي الأولوية للشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة وإمكانات نمو قوية، مثل (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart."
سيتم استخدام الأموال لتنفيذ عقود مع بعض من أكبر ورش العمل متعددة العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، قبل التوسع لخدمة آلاف الكراجات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد. ويهدف شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart إلى أن تصبح أكبر مورد لقطع غيار السيارات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة، وهي السوق التي تصدر أيضاً قطع غيار إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وآسيا الوسطى وروسيا وأجزاء من أوروبا.
قال محمد كلداري، الرئيس المشارك لشركة كلداري إخوان: "إن الحجم الهائل لسوق قطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة، إلى جانب الحل المبتكر الذي تقدمه شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart للحصول على قطع غيار لإصلاحات الحوادث غير المؤمنة لدى الوكلاء، جعلها استثماراً مثالياً بالنسبة لنا."
قد أكملت شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart بالفعل مشاريع تجريبية ناجحة مع شركات السيارات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة، مثل عبد الوهاب الرستماني، وديناتريد، والغرير للسيارات، والإمارات للنقل ، وورشة عمل حكومة دبي ، ومجموعة محمد حارب العتيبة، وكلداراي للسيارات .
قال زرير سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart: "هدفنا المباشر هو أن نصبح أكبر مورد لقطع غيار السيارات المستعملة في الدولة. ونظراً لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً عالمياً لهذه الأجزاء، فإننا في وضع جيد لنصبح أكبر مورد لقطع غيار السيارات المستعملة في العالم."
في وقت سابق من هذا العام، تم إدراج شركة (باي أني أوتو بارت) BuyAnyAutoPart في القائمة المختصرة لبرنامج (ساند بوكس أكسيليريتر) Sandbox Accelerator الذي تدعمه حكومة دبي. وهو مبادرة أطلقتها شركة (أوريسايا كابتيل) Oresaya Capital لدعم رواد الأعمال الطموحين في مجال التكنولوجيا، بدءاً من مراحل ما قبل التأسيس وحتى التأسيس.