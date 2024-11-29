75% من أطفال الإمارات يدفعون بأنفسهم عبر الإنترنت
تنحّى جانباً أيها الجيل Z، فقد حان الوقت للجيل (ألفا) Alpha في العالم الرقمي.
أظهرت دراسة عالمية أصدرتها شركة (تشيك أوت دوت كوم) Checkout.com، الرائدة في تقديم خدمات المدفوعات الرقمية، أن 75% من الأطفال في سن الثامنة و92% من الأطفال في سن الخامسة عشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يقومون بالدفع بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على شخص بالغ.
وتسلط الدراسة الضوء على سلوك الشراء لدى مستهلكي جيل ألفا، الذين يشكلون قوة الاقتصاد الرقمي اليوم. وتكشف الدراسة، التي أُجريت في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، عن عدد من الاتجاهات المتعلقة بالقوة الشرائية المتنامية لهذه الفئة من المستهلكين، وتقوم بمقارنة بينها.
وتكشف النتائج أنه في حين يتسوق 54% من جيل ألفا على مواقع الويب المخصصة للمستهلك مباشرة، يتجه الجيل Z إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يفضل 51% منهم التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد التفضيل المتزايد للتجارة الاجتماعية.
وتشير الدراسة أيضاً إلى أن جيل ألفا في الإمارات العربية المتحدة يتصدر في استخدام خدمات الألعاب الإلكترونية، مقارنة بالمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة، حيث ينفق 47% من مخصصاته على الألعاب، بينما ينفق الأطفال في البلدان الأخرى 28%.
وتشير الدراسة أيضاً إلى ارتفاع في الخطط المستقبلية للإنفاق على السلع الفاخرة والمكلفة، حيث شهدت مشتريات السلع الفاخرة زيادة بنسبة 46%، ومشتريات الأجهزة المنزلية زيادة بنسبة 30%، ومشتريات الرحلات الجوية المخطط لها زيادة بنسبة 25%، مما يعكس انتعاشاً في الإنفاق على السفر والسياحة.
وكشفت الدراسة كذلك عن الاتجاه المتزايد بين جيل ألفا في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاماً لاستخدام خيار "اشتر الآن وادفع لاحقاً" كطريقة للدفع، حيث أبدى 11% منهم تفضيلهم لهذا الخيار.
وعلى الصعيد العالمي، أظهرت الدراسة أن جيل ألفا يتحكم في أكثر من ربع (27%) الإنفاق الشهري لأسرهم على مستوى العالم، ويرتفع إلى ما يقرب من ثلث الإنفاق الشهري على المشتريات الرقمية، حيث يتحمل 29% من الآباء من جيل الألفية مسؤولية شراء المنتجات الرقمية كل شهر لأطفالهم. ويأتي هذا في وقت تشكل فيه المنتجات والخدمات الرقمية أكثر من خمس (21%) متوسط الإنفاق الأسري العالمي.
ويظهر تأثير الشراء لدى جيل ألفا أعظم في الموارد التعليمية عبر الإنترنت، التي يشتريها ما يقرب من نصف (47%) الآباء لأطفالهم، تليها خدمات البث الترفيهي، التي يشتريها ثلث (30%) الآباء على مستوى العالم.
تعتبر التجارة الاجتماعية قناة تسوق رئيسية لجيل ألفا في جميع البلدان التي شملتها الدراسة. يستخدم الأطفال في جميع أنحاء العالم وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي لمعرفة العروض على المنتجات، مع وجود اختلاف إقليمي ضئيل جداً في التفضيل: الولايات المتحدة (57%)، الصين (56%)، المملكة المتحدة (48%)، الإمارات العربية المتحدة (41%). علاوة على ذلك، تعد التجارة الاجتماعية قناة التسوق الأكثر شيوعاً على مستوى العالم لجيل زد في جميع البلدان، حيث يتسوق ما يزيد قليلاً عن ثلث (35%) جيل زد بانتظام في المتاجر الفعلية.
وقال روري أونيل، كبير مسؤولي التسويق في (تشيك أوت دوت كوم) Checkout.com: "من الواضح أن جيل ألفا يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي. الجيل الأصغر لا يقتصر على استخدام القنوات الاجتماعية للاستكشاف، بل يقوم بالشراء بالفعل عبر هذه المنصات. ونحن نشهد هذا يحدث في الصين، التي يجب أن تُعتبر دائمًا بمثابة نموذج للتجارة المستقبلية. علاوة على ذلك، تحتاج الشركات إلى مراعاة تفضيلات العملاء للدفع - عبر جميع الأجيال - من أجل تعزيز النمو والولاء في هذه السوق سريعة التغير والتنافسية".