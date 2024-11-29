75% من أطفال الإمارات يدفعون بأنفسهم عبر الإنترنت

أظهرت دراسة عالمية أصدرتها شركة (تشيك أوت دوت كوم) Checkout.com، الرائدة في تقديم خدمات المدفوعات الرقمية، أن 75% من الأطفال في سن الثامنة و92% من الأطفال في سن الخامسة عشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يقومون بالدفع بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على شخص بالغ.

وتسلط الدراسة الضوء على سلوك الشراء لدى مستهلكي جيل ألفا، الذين يشكلون قوة الاقتصاد الرقمي اليوم. وتكشف الدراسة، التي أُجريت في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، عن عدد من الاتجاهات المتعلقة بالقوة الشرائية المتنامية لهذه الفئة من المستهلكين، وتقوم بمقارنة بينها.

وتكشف النتائج أنه في حين يتسوق 54% من جيل ألفا على مواقع الويب المخصصة للمستهلك مباشرة، يتجه الجيل Z إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يفضل 51% منهم التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد التفضيل المتزايد للتجارة الاجتماعية.