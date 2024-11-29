7.5 مليار درهم جمعتها "طلبات" في طرحها العام الأولي

أعلنت شركة طلبات عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم، وهو أعلى سعر ضمن النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة الطرح إلى 7.5 مليار درهم.