7.5 مليار درهم جمعتها "طلبات" في طرحها العام الأولي
أعلنت شركة طلبات عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم، وهو أعلى سعر ضمن النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة الطرح إلى 7.5 مليار درهم.
وأكدت طلبات أن حجم الطرح يبلغ 4,657,648,125 سهماً، أي ما يعادل 20% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وكما أُعلن في 27 نوفمبر 2024، فقد تم زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.
وحقق العرض مستوى تغطية اكتتاب مزدوج الرقم، مع عدد من أوامر الاكتتاب الكبيرة من المستثمرين العالميين طويلي الأجل والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا.
وقال "توماسو رودريجيز"، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: "بعد جمع 7.5 مليار درهم وجذب مستوى مزدوج الرقم من الاكتتاب، من الواضح أن عرض طلبات قدم للمستثمرين الدوليين والمحليين فرصة فريدة للحصول على التعرض للاعب رائد في سوق التوصيل حسب الطلب الديناميكي والمدعوم بالتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبناءً على سعر العرض النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة طلبات عند الإدراج 37.3 مليار درهم إماراتي (10.1 مليار دولار أمريكي). وسيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا من خلال الشريحة الأولى رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيصهم لكل منهم في 6 ديسمبر 2024، مع بدء استرداد المبالغ اعتبارًا من نفس التاريخ.