7400 موقف بمطار دبي تنضم لنظام "سالك"

وقّعت مؤسسة مطارات دبي وشركة "سالك"، المشغّل حصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اتفاقية لتوفير خدمة دفع رسوم مواقف السيارات بسلاسة عبر "المحفظة الإلكترونية" في جميع مباني مطار دبي الدولي (DXB).

وقد شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، ومعالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك"، توقيع هذه الاتفاقية التي تمتد لـ 10 سنوات.

ستقوم الاتفاقية بإدخال حلول الدفع عبر محفظة "سالك" الإلكترونية في جميع مواقف السيارات المدفوعة في مطار دبي الدولي، والتي تغطي 7,400 موقف سيارة مخصص في المباني 1 و2 و3، بالإضافة إلى محطة الشحن الكبرى، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من 22 يناير 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "سالك" بدمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع أنظمة إدارة مواقف السيارات الحالية التي تديرها الشركة الحاصلة على امتياز تشغيل المواقف في مطارات دبي.

وستمكن هذه الخطوة الزوار من دفع الرسوم بسلاسة من حسابات محفظة "سالك" الخاصة بهم، مما يوفر تجربة صف سيارات أكثر مرونة ويساهم في تحسين تدفق حركة المرور.