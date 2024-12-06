74% زيادة الشراء عبر التطبيقات في الجمعة البيضاء أوسطياً

وقالت "سو أزاري"، رئيسة قطاع التجارة الإلكترونية في "آبس فلاير": "يسلط يوم الجمعة البيضاء 2024 في الشرق الأوسط الضوء على التبني المتزايد للتجارة عبر الهاتف المحمول في المنطقة، وهو أحد أكثر فترات التسوق المترقبة في المنطقة". وأضافت: "يُظهر النمو بنسبة 29% على أساس سنوي في عمليات الشراء داخل التطبيق، بقيادة مكاسب "اي او اس" وزيادة بنسبة 81% في تحويلات إعادة التسويق، كيف تستفيد العلامات التجارية بشكل فعال من الاستراتيجيات المستهدفة لإشراك المستهلكين".