74% زيادة الشراء عبر التطبيقات في الجمعة البيضاء أوسطياً
أظهرت البيانات أن عمليات الشراء من خلال التطبيقات عبر الهواتف الذكية في الجمعة البيضاء 2024 زادت بنسبة 74% في نوفمبر مقارنة بأيام الجمعة العادية، وهي زيادة كبيرة من نسبة 24% في عام 2023.
أصدرت "آبس فلاير" (AppsFlyer)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال قياس التسويق والإسناد وتحليلات البيانات، تقريراً حول نشاط التجارة في يوم الجمعة البيضاء 2024، والتي تُظهر نمواً كبيراً في التجارة عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مشتريات الجمعة البيضاء بنسبة 29%، مدفوعة بزيادة بنسبة 36% على نظام التشغيل "اي او اس" (iOS) وأداء شبه ثابت على نظام التشغيل "أندرويد" (Android) (تغير بنسبة -1% على أساس سنوي).
وتؤكد البيانات الأهمية المتزايدة لـ"الجمعة البيضاء" كحدث رئيسي للتجارة عبر الهاتف المحمول، وخاصة لمستخدمي نظام التشغيل "اي او اس"، حيث ارتفعت النشاطات عبر المقاييس الرئيسية.
وبينما تتنافس الشركات في الشرق الأوسط على جذب المستهلكين لتنزيل تطبيقاتها والتفاعل معها، تظهر الأبحاث أن أحداث مثل الجمعة البيضاء تمثل فرصة لا تُفوّت. ففي هذا العام، شهدت تطبيقات التجارة الإلكترونية والتجزئة خلال الجمعة البيضاء ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بأيام الجمعة المتوسطة في نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي (19%).
وانعكس هذا الاتجاه أيضاً في عمليات التثبيت المدفوعة (NOIs) التي يتم تشغيلها عبر حملات تسويقية مستهدفة. ارتفعت عمليات التثبيت المدفوعة بنسبة 30% في الجمعة البيضاء مقارنة بأيام الجمعة المعتادة في نوفمبر. ومع ذلك، على أساس سنوي، انخفضت عمليات التثبيت المدفوعة بنسبة 37% عند مقارنة هذا اليوم بالعام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أيضاً لمسوقي التطبيقات في الشرق الأوسط أن تحويلات إعادة التسويق ارتفعت بنسبة 81% على أساس سنوي، مع تصدر نظام "اي او اس" للطريق بزيادة قدرها 123% في القيمة مقارنة بيوم الجمعة البيضاء في عام 2023.
وقالت "سو أزاري"، رئيسة قطاع التجارة الإلكترونية في "آبس فلاير": "يسلط يوم الجمعة البيضاء 2024 في الشرق الأوسط الضوء على التبني المتزايد للتجارة عبر الهاتف المحمول في المنطقة، وهو أحد أكثر فترات التسوق المترقبة في المنطقة". وأضافت: "يُظهر النمو بنسبة 29% على أساس سنوي في عمليات الشراء داخل التطبيق، بقيادة مكاسب "اي او اس" وزيادة بنسبة 81% في تحويلات إعادة التسويق، كيف تستفيد العلامات التجارية بشكل فعال من الاستراتيجيات المستهدفة لإشراك المستهلكين".
"بينما يعكس الانخفاض في عدد التثبيتات تحولاً في اتجاهات الاحتفاظ، فإن الزيادة الملحوظة في إعادة التسويق تؤكد أهمية إعادة المشاركة في تعزيز القيمة خلال فترات الذروة للتسوق. وتسلط هذه الرؤى الضوء على التطور المتزايد لاستراتيجيات التجارة عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".