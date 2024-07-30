74% ارتفاع أرباح "دبي المالي" خلال النصف الأول

وحقق سوق دبي المالي نجاحاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، من خلال إدراجات الاكتتابات العامة الأولية. وفي مارس، ارتفعت أسهم شركة "باركن" لإدارة مواقف السيارات في دبي بأكثر من 30 في المائة عند طرحها العام لأول مرة، محققة مستوى غير مسبوق من الاكتتاب يبلغ حوالي 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، وهو رقم قياسي للبورصة. وفي شهر مايو، طرحت شركة "سبينيس" - وهي شركة متميزة لبيع البقالة بالتجزئة - أسهمها للاكتتاب العام حيث تجاوز الاكتتاب في عروضها 64 مرة. وشهد الطرح اهتماماً كبيراً من مستثمري التجزئة مع زيادة عروض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لذلك.