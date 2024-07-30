74% ارتفاع أرباح "دبي المالي" خلال النصف الأول
أعلن سوق دبي المالي، يوم الاثنين، عن نمو صافي أرباحه قبل الضريبة إلى 195.4 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 74 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وشهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في نشاط التداول وارتفاع قيم التجارة وموجة من المستثمرين الجدد.
وارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة لسوق دبي المالي بنسبة 40% إلى 305.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 218.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023. وتشمل الإيرادات 154 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و 151.7 مليون درهم من عوائد الاستثمار وغيرها من الدخل. وبالنسبة لنفس الفترة، ارتفع إجمالي المصاريف باستثناء الضريبة إلى 110.3 مليون درهم مقارنة بـ 106 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2023.
وشهد النصف الأول من عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط التداول في سوق دبي المالي، حيث وصل إجمالي عدد التداولات إلى 1.07 مليون، مما يعكس زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 4% إلى 48 مليار درهم. وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بشكل هامشي بنسبة 0.73 في المائة.
توسيع قاعدة المستثمرين
وفي النصف الأول من عام 2024، استقطب سوق دبي المالي 72,583 مستثمراً جديداً، 85% منهم من دول أجنبية. ونشط المستثمرون من المؤسسات بشكل خاص، حيث استحوذوا على 66% من قيمة التداول وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب 1.2 مليار درهم.
وحقق سوق دبي المالي نجاحاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، من خلال إدراجات الاكتتابات العامة الأولية. وفي مارس، ارتفعت أسهم شركة "باركن" لإدارة مواقف السيارات في دبي بأكثر من 30 في المائة عند طرحها العام لأول مرة، محققة مستوى غير مسبوق من الاكتتاب يبلغ حوالي 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، وهو رقم قياسي للبورصة. وفي شهر مايو، طرحت شركة "سبينيس" - وهي شركة متميزة لبيع البقالة بالتجزئة - أسهمها للاكتتاب العام حيث تجاوز الاكتتاب في عروضها 64 مرة. وشهد الطرح اهتماماً كبيراً من مستثمري التجزئة مع زيادة عروض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لذلك.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 679 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. وما يعكس مزيج الناتج المحلي الإجمالي المتنوع في دبي، توزيع القطاع من حيث القيمة السوقية كما يلي: الخدمات المالية بنسبة 42 في المائة، والمرافق بنسبة 20 في المائة، والعقارات بنسبة 18 في المائة، والصناعات بنسبة 13 في المائة، وخدمات الاتصالات بنسبة 4 في المائة، وتشكل القطاعات الأخرى - بما في ذلك السلع الاستهلاكية - النسبة المتبقية.
وقال هلال سعيد المري ، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "نحن فخورون بالإعلان عن أداء قوي في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس الأساس المتين الذي بنيناه. يؤكد نجاح قمة أسواق رأس المال على التزامنا بتعزيز سوق ديناميكية تشجع الحوار والتعاون العالميين. سنواصل تقديم فوائد لأصحاب المصلحة لدينا من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز بنيتنا التحتية وتنويع عروض خدماتنا ومنتجاتنا. وتعزز هذه الجهود مكانة البورصة كسوق مالي رائد في المنطقة، مما يعزز مكانة دبي كلاعب رئيسي على الساحة المالية العالمية.
حمد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، قال: "النمو المستمر لسوق دبي المالي في النصف الأول من عام 2024 يعد دليلاً على مبادراتنا الاستراتيجية وثقة مستثمرينا. التزامنا بالابتكار يدفع نحو فرص جديدة لكل من الشركات والمستثمرين، كما يتضح من إعلان "ARENA" وتطوير تطبيق "iVestor". إن نجاح الاكتتابات العامة من الكيانات الحكومية والخاصة يبرز عمق ومرونة أسواقنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عزو زيادة قاعدة مستثمرينا الأجانب إلى نجاح جولتنا الترويجية الدولية، مما يبرز جاذبية عالمية وفرص استثمارية قوية داخل الأسواق المالية في دبي. نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم وفتح فرص جديدة لأصحاب المصلحة لدينا".