73% من موظفي الإمارات يفكرون في تغيير وظائفهم

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأجور والمزايا على رأس قائمة أولويات الموظفين في الإمارات العربية المتحدة، حيث قال 45% من العاملين أنهم سينضمون إلى شركة توفر أجوراً أفضل من المتوسط ومزايا ذات مغزى. ومن بين الاعتبارات الأربعة الأخرى التي تهم الموظفين في الإمارات العربية المتحدة مكان العمل الممتع، والشركة التي تتوافق مع قيم الموظفين، والاعتراف بالإنجازات الفردية القوية أو الأداء، وتشجيع التعاون والعمل الجماعي.