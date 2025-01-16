73% من موظفي الإمارات يفكرون في تغيير وظائفهم
أظهرت دراسة جديدة صدرت يوم أمس الأربعاء أن ما يقارب ثلاثة أرباع الموظفين في دولة الإمارات يفكرون في تغيير وظائفهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث يطالبون بمزايا أكثر تخصيصاً، ولا سيما مزايا الصحة والرفاهية.
وبحسب دراسة أجرتها شركة الخدمات المهنية العالمية "أي أو إن" حول مشاعر الموظفين لعام 2025، فإن حوالي 10% من موظفي دولة الإمارات يشعرون بأنهم غير مقدرين، كما أن نسبة مماثلة من العمال غير واثقين على الإطلاق من أن صاحب العمل يستثمر في تطوير مهاراتهم لتدريبهم وإعدادهم لمستقبل العمل.
ووجد الاستطلاع - الذي أجري في بلدان متعددة - أن 73% من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة إمّا في طور تغيير أصحاب العمل أو قد يبحثون عن عمل جديد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشارت إلى أن الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة يغيرون وظائفهم لأنهم يعتقدون أن أصحاب العمل يمكنهم فعل المزيد "لتعزيز استراتيجيات المواهب لديهم وتحسين تجربة الموظفين".
ووجدت الدراسة أيضاً أن الموظفين لديهم تركيز متزايد على خطط التطوير المهني المحددة ومدخرات التقاعد القياسية العالمية لدعم مستقبل الموظفين.
لكن ما يقارب 1 من كل 10 موظفين - 10% - في الإمارات العربية المتحدة ليسوا واثقين على الإطلاق من أن صاحب العمل يستثمر في تطوير مهاراتهم وتدريبهم لإعدادهم لمستقبل العمل.
ما الذي يجذب الموظفين في دولة الإمارات ؟
وقالت شركة "أي أو إن" إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أسرع أسواق المواهب نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعة بالتركيز القوي على تعزيز قيمة الموظف من خلال المكافآت التنافسية والتوازن بين العمل، والحياة، والمرونة.
وقالت شركة الخدمات المالية: "إن زيادة المنافسة بين القطاعين الخاص والعام واعتماد أفضل الأطر في فئتها قد خلق فرصاً تعتمد على المهارات وضمن بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في استراتيجيات رأس المال البشري الحديثة".
وكشفت الدراسة أن التغطية الطبية، وبرامج التوازن بين العمل والحياة، والإجازات مدفوعة الأجر، والتطوير الوظيفي، ومدخرات التقاعد، هي أهم خمس مزايا يقدّرها الموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من غيرها. وقال 83% من الموظفين أنهم على استعداد للتضحية بالمزايا الحالية من أجل اختيار أفضل للمزايا.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأجور والمزايا على رأس قائمة أولويات الموظفين في الإمارات العربية المتحدة، حيث قال 45% من العاملين أنهم سينضمون إلى شركة توفر أجوراً أفضل من المتوسط ومزايا ذات مغزى. ومن بين الاعتبارات الأربعة الأخرى التي تهم الموظفين في الإمارات العربية المتحدة مكان العمل الممتع، والشركة التي تتوافق مع قيم الموظفين، والاعتراف بالإنجازات الفردية القوية أو الأداء، وتشجيع التعاون والعمل الجماعي.