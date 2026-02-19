73% من أرباح التأمين في قبضة أكبر 5 شركات في الإمارات

قفز صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في الإمارات بنسبة 47% ليصل إلى 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2025 مقارنة بـ 2.5 مليار درهم في العام السابق، مدعومًا بهوامش فنية مدعومة بالتسعير القائم على المخاطر، وترشيد المحافظ، والرقابة التنظيمية من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبدري للاستشارات الإدارية.
أظهرت البيانات أن أكبر خمس شركات تأمين سجلت 2.7 مليار درهم، بزيادة 29% على أساس سنوي، بينما زادت أرباح الشركات الأخرى بنسبة 135%، لتصل إلى 985 مليون درهم.
استحوذت الشركات الخمس الكبرى على ما يقرب من 73% من إجمالي الأرباح التي سجلتها شركات التأمين في الإمارات.
ظلت أورينت للتأمين الشركة الأكثر ربحية في عام 2025 بأرباح بلغت 836 مليون درهم، تليها ضمان، أدنيك، سكون وشركة دبي للتأمين.
“عزز هذا الأداء تحسن الهوامش الفنية المدعومة بالتسعير القائم على المخاطر، وترشيد المحافظ، والرقابة التنظيمية من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)،” صرح حاتم ماسكاوالا، المدير العام لشركة بدري للاستشارات الإدارية.
“مع ترسيخ الانضباط في الاكتتاب الآن، يدخل القطاع عام 2026 من أساس أقوى. ومن المتوقع أن يدعم استمرار كفاية الأسعار، وتعزيز رأس المال، والحوكمة الأكثر صرامة المرونة في ظل الزيادات المحتملة في تكاليف إعادة التأمين وتأثير تجديدات المعاهدات. بشكل عام، يؤكد عام 2025 التعافي المستدام لقطاع التأمين في الإمارات، والذي يتميز بنمو قوي في الإيرادات، وتحسن الربحية، ومشهد تنافسي أكثر استقرارًا،” أضاف ماسكاوالا.
تضررت شركات التأمين في الإمارات عام 2024 عندما تسببت أمطار غير مسبوقة في أضرار جسيمة للمركبات والممتلكات، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مطالبات التأمين.
خسرت شركات التأمين في الإمارات ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.175 مليار درهم) خلال أشد الأمطار غزارة منذ 75 عامًا، مما تسبب في خسائر فادحة للممتلكات والمركبات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية الأخرى.
نمو إيرادات شركات التأمين المدرجة في الإمارات بنسبة 16% لتصل إلى 50.1 مليار درهم في عام 2025، ارتفاعًا من 43.1 مليار درهم في عام 2024. ساهمت شركات التأمين الكبرى والمتوسطة بالتساوي، حيث حققت الشركات الخمس الكبرى 35.1 مليار درهم، بزيادة 17%. وحققت الشركات الأخرى 15 مليار درهم، بزيادة 15%.
تصدرت أورينت للتأمين السوق بـ 9.2 مليار درهم، مما يعكس زيادات مستمرة في أقساط التأمين على السيارات والتأمين الطبي وانضباط مستمر في السوق.