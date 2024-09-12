700 مليار دولار إيرادات سد الفجوة بين الجنسين في التمويل

"أحرزت صناعة التمويل تقدماً ملحوظاً في تعزيز التكافؤ بين الجنسين، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، حيث لا تزال النساء غير ممثلات بشكل كافٍ في الأدوار القيادية وغالباً ما يواجهن صعوبات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

في تجربتي، تولت النساء أدواراً قيادية مختلفة في مجال التمويل، ولكن هناك نقص ملحوظ في المناصب ذات المسؤوليات المباشرة في اتخاذ القرارات المالية. في الولايات المتحدة، تشغل النساء 52% من وظائف التمويل على مستوى المبتدئين، لكن هذا التمثيل يتراجع في المستويات العليا. لحسن الحظ، هناك تغيير إيجابي مع انتقال المزيد من النساء إلى هذه الأدوار الحاسمة، كما صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز.