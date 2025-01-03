700 ألف درهم لدعم الشركات الناشئة في مسابقة الشارقة لريادة الأعمال 2025

وقالت سارة عبد العزيز النعيمي، الرئيسة التنفيذية لمركز شراع: "تسهم هذه المسابقة في تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال المتميزين الذين يجرؤون على تحدي الوضع الراهن، وهي شهادة على رؤيتنا في شراع. نحن ملتزمون بتمكين المفكرين المبدعين من الحصول على الموارد اللازمة لتحويل الصناعات، وإحداث فرق هادف، وإعادة تشكيل مستقبل ريادة الأعمال، كما نسعى لإبراز الشارقة كمركز رائد للابتكار والمشاريع".