700 ألف درهم لدعم الشركات الناشئة في مسابقة الشارقة لريادة الأعمال 2025
تمت دعوة الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة الشارقة، حيث تبلغ قيمة المنح والتمويل 700 ألف درهم إماراتي.
سيتم عقد مسابقة عرض المشاريع الناشئة كجزء من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025.
سيقوم المرشحون المختارون بعرض أفكارهم المبتكرة على لجنة من المستثمرين الذين قد يمنحونهم "تمويلاً فورياً".
وينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) نسخة هذا العام بالشراكة مع مبادرة "1 تانك" التابعة للمجموعة المجتمعية "تريبرنيور".
وأعلن المنظمون يوم الجمعة أن المسابقة ستركز على أربعة مسارات: التكنولوجيا التعليمية، والاستدامة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا والصناعة 4.0.
وبناءً على الطلبات المقدمة، سيتم اختيار 16 من رواد الأعمال المتميزين للتنافس على حصة من جائزة قدرها 200 ألف درهم إماراتي في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 2 فبراير.
وأضاف المنظمون أن "الجائزة البالغة 700 ألف درهم مقسمة إلى 200 ألف درهم كمنحة و500 ألف درهم كتمويل، كما سيستفيد الفائزون من تذاكر طيران مجانية مقدمة من العربية للطيران".
ويقدم كل مسار من هذه المسارات منحة قدرها 50 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الخبراء والمؤسسين ذوي الخبرة ضمن منظومة شراع.
سيقوم الحكام والمستثمرون باختيار أربع شركات ناشئة لكل مسار. وسيُمنح رواد الأعمال المختارون ثلاث دقائق لعرض أفكارهم التجارية مباشرة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 تليها جلسة أسئلة وأجوبة.
كيفية الانضمام
يتعين على المتقدمين إرسال عروض أفكارهم وملامح الشركة ومقدمة فيديو موجزة بحلول 26 يناير عبر https://sharjahef.com/pitch-track/.
وقالت سارة عبد العزيز النعيمي، الرئيسة التنفيذية لمركز شراع: "تسهم هذه المسابقة في تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال المتميزين الذين يجرؤون على تحدي الوضع الراهن، وهي شهادة على رؤيتنا في شراع. نحن ملتزمون بتمكين المفكرين المبدعين من الحصول على الموارد اللازمة لتحويل الصناعات، وإحداث فرق هادف، وإعادة تشكيل مستقبل ريادة الأعمال، كما نسعى لإبراز الشارقة كمركز رائد للابتكار والمشاريع".
وأضاف جيمي جيمس، المؤسس المشارك لتيربونيور: "تعزز هذه المسابقة التزامنا بدعم الابتكار مع تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحويل أفكارهم إلى حقائق مؤثرة".