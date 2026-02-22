70% من شركات الإمارات تتجه لمراكز أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تخطط غالبية الشركات الإماراتية لإنشاء مركز عمليات أمنية (SOC) مدفوع بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الناشئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لكاسبرسكي.

قالت شركة الأمن السيبراني العالمية إن سبع من كل عشر شركات إماراتية – 70 في المائة – تخطط لإنشاء مراكز أمنية للذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالموظفين المهرة في الذكاء الاصطناعي وتكاليف التكامل الكبيرة.

وبالتالي، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع على أنه ضروري لتعزيز الكشف عن التهديدات والكفاءة التشغيلية وسط تزايد التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تأتي الدراسة في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن النظام الوطني للأمن السيبراني أحبط هجمات إلكترونية منظمة ذات طبيعة إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية للبلاد وقطاعاتها الحيوية في محاولة لزعزعة استقرار الأمة وتعطيل الخدمات الأساسية.

كما استغل المهاجمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات هجومية معقدة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ الهجمات الرقمية.

ومع ذلك، قالت ما يقرب من ثلث الشركات الإماراتية – 30 في المائة – إنها ستستفيد بالتأكيد من الذكاء الاصطناعي لرفع أداء مركز العمليات الأمنية (SOC).