70% من شركات الإمارات تتجه لمراكز أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تخطط غالبية الشركات الإماراتية لإنشاء مركز عمليات أمنية (SOC) مدفوع بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الناشئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لكاسبرسكي.
قالت شركة الأمن السيبراني العالمية إن سبع من كل عشر شركات إماراتية – 70 في المائة – تخطط لإنشاء مراكز أمنية للذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالموظفين المهرة في الذكاء الاصطناعي وتكاليف التكامل الكبيرة.
وبالتالي، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع على أنه ضروري لتعزيز الكشف عن التهديدات والكفاءة التشغيلية وسط تزايد التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تأتي الدراسة في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أن النظام الوطني للأمن السيبراني أحبط هجمات إلكترونية منظمة ذات طبيعة إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية للبلاد وقطاعاتها الحيوية في محاولة لزعزعة استقرار الأمة وتعطيل الخدمات الأساسية.
كما استغل المهاجمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات هجومية معقدة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ الهجمات الرقمية.
ومع ذلك، قالت ما يقرب من ثلث الشركات الإماراتية – 30 في المائة – إنها ستستفيد بالتأكيد من الذكاء الاصطناعي لرفع أداء مركز العمليات الأمنية (SOC).
عندما يتعلق الأمر بحالات الاستخدام العملي، تتوقع 58 في المائة من الشركات الإماراتية بشكل أساسي أن يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الكشف عن التهديدات من خلال التحليل التلقائي للبيانات لتحديد الحالات الشاذة والأنشطة المشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط 46 في المائة من الشركات لتسهيل أتمتة الاستجابة، مما يتيح التنفيذ السريع لسيناريوهات الاستجابة للحوادث المحددة مسبقًا.
تهدف الشركات الإماراتية إلى تبني الذكاء الاصطناعي لتحسين الفعالية الشاملة للكشف عن التهديدات، وأتمتة المهام الروتينية وزيادة الدقة مع تقليل الإيجابيات الكاذبة.
“تدرك المؤسسات بوضوح القيمة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لمراكز العمليات الأمنية (SOCs)، لكن الانتقال من التجريب إلى التأثير الحقيقي لمركز العمليات الأمنية لا يزال يمثل تحديًا. نظرًا لنقص المواهب في الأمن السيبراني – وندرة مواهب الذكاء الاصطناعي أيضًا – يظل إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي الداخلية في مركز العمليات الأمنية هدفًا مرغوبًا ولكن يصعب تحقيقه. هذا هو السبب في أن شركات الأمن السيبراني تستثمر في الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها الرائدة،” قال أنطون إيفانوف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في كاسبرسكي.