7 ملايين دولار لـ"ريفايب" توسيعاً لنشاطها في الإلكترونيات المجددة
حققت "ريفايب" (Revibe)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الأجهزة المجددة المضمونة، إنجازاً بارزاً في رحلتها نحو النمو والتوسع. فبعد أقل من عامين على انطلاقها، أعلنت عن نجاحها في إتمام جولة تمويلية من الفئة "A" (إحدى مراحل تمويل الشركات الناشئة) بقيمة 7 ملايين دولار، بقيادة كل من "ISAI" (آي اس إيه آي) و"ريزونانس" (Resonance)، وبمشاركة فعّالة من مستثمرين مرموقين مثل "كيما فنتشرز" (Kima Ventures) و"إدوارد ميندي".
ويأتي هذا الإنجاز عقب عام حافل بالنمو الملحوظ في إيرادات "ريفايب"، وسيساهم ضخّ هذه الاستثمارات الجديدة في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية المجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تُقدّر قيمته بنحو 6 مليارات دولار.
وقال عبد الصمد بنزاكور، المؤسس المشارك لشركة "ريفايب": "في ظلّ الرؤى والمبادرات الحكومية الداعمة، والاتجاه المجتمعي المتنامي نحو الاستدامة والاستهلاك الواعي، من المتوقع أن يشهد سوق الأجهزة المستعملة نمواً متسارعاً ليصل إلى 20 مليار دولار خلال عقد من الزمان. وبينما تُعدّ قدرتنا على توفير أجهزة شبه جديدة بأسعار مخفضة بنسبة 30% إلى 70% عن أسعار التجزئة عامل جذب هام، إلا أن ضمان الجودة الذي نقدمه هو ما يميزنا ويكسبنا ثقة عملائنا الذين يشهدون قاعدة متنامية باستمرار."
وبعد نجاحها في تأمين 2.3 مليون دولار كتمويل أولي العام الماضي، قامت "ريفايب"، التي انطلقت بتركيزها على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بتوسيع نطاق منتجاتها بشكل كبير، لتشمل الألعاب والملحقات والساعات الذكية. كما حرصت على تقديم تجربة شراء سلسة ومريحة لعملائها من خلال تطوير تطبيقات مُخصصة لنظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".
وفي سعيها الدؤوب نحو تحقيق هدفها الطموح بأن تصبح "السوق الموثوق به للأجهزة المجددة" في المنطقة، تضع "ريفايب" رضا العملاء في صدارة أولوياتها. وقد حققت الشركة نجاحاً كبيراً في كسب ثقة المستهلكين من خلال تقديمها ضماناً شاملاً لمدة عام، وخدمات الشحن والإرجاع المجاني، وسياسة إرجاع مرنة لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد أثمرت هذه الجهود عن بيع أكثر من 80 ألف جهاز مجدد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى توفير أكثر من 14 مليون دولار للعملاء، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال توفير أكثر من 4 ملايين كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و960 مليون لتر من المياه.
وبهذه الدفعة الجديدة من التمويل، تتطلع "ريفايب" إلى تسريع وتيرة نموها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الناشئة، مع التركيز على تطوير فرق خدمة العملاء وضمان الجودة. وفي هذا الصدد، أوضح حمزة عراقي، المؤسس المشارك الثاني لـ "ريفايب": "يُؤكد نمو إيراداتنا أن لدينا نموذج عمل ناجح يُلبي احتياجات السوق في الدول الناشئة. ونحن فخورون بكوننا مثالاً يُحتذى به على أن الشركات التي تركز على الاستدامة يمكن أن تحقق أرباحاً وتساهم في بناء اقتصاد إيجابي، مع تقديم قيمة حقيقية للعملاء. وستظل هذه المبادئ هي أساس استراتيجيتنا مع توسعنا في مناطق جغرافية جديدة."
وقال "ويليام فيرمونت"، مدير لدى "آي اس إيه آي": "يسرّنا الاستثمار في شركة "ريفايب"، الرائدة في سوق الأجهزة الإلكترونية المجددة في المنطقة. ويُجسّد هذا الاستثمار التزامنا بدعم الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة وتسهّل الوصول إلى التكنولوجيا. ويسعدنا أن نرى النموّ الكبير الذي تحققه الشركة منذ استثمارنا في وقت سابق من هذا العام، خاصة مع تحقيقها نموذج عمل مربح."
وأضاف "ماكسيم لو دانتيك"، الشريك في شركة "ريزونانس": "تُعدّ "ريفايب" واحدة من أسرع الشركات الناشئة نمواً التي حظينا بشرف دعمها من خلال "ريزونانس"، واليوم نفخر بمضاعفة استثماراتنا فيها. وبصفتها شركة رائدة في سوق تجديد الأجهزة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن "ريفايب" على أتمّ الاستعداد للتوسع عالمياً، بطموح جريء لتصبح اللاعب رقم 1 في الأسواق النامية. إنهم يتعاملون مع فرصة سوقية هائلة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي بكفاءة عالية."