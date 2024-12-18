7 ملايين دولار لـ"ريفايب" توسيعاً لنشاطها في الإلكترونيات المجددة

وفي سعيها الدؤوب نحو تحقيق هدفها الطموح بأن تصبح "السوق الموثوق به للأجهزة المجددة" في المنطقة، تضع "ريفايب" رضا العملاء في صدارة أولوياتها. وقد حققت الشركة نجاحاً كبيراً في كسب ثقة المستهلكين من خلال تقديمها ضماناً شاملاً لمدة عام، وخدمات الشحن والإرجاع المجاني، وسياسة إرجاع مرنة لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد أثمرت هذه الجهود عن بيع أكثر من 80 ألف جهاز مجدد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى توفير أكثر من 14 مليون دولار للعملاء، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال توفير أكثر من 4 ملايين كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و960 مليون لتر من المياه.