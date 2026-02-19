7 أخطاء يرتكبها مشترو المنازل لأول مرة في الإمارات

يعتقد العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة أن بإمكانهم تحويل دفعات الإيجار الشهرية إلى دفعات رهن عقاري. يوضح محمد: “بينما قد تبدو الدفعة الشهرية متشابهة على الورق، غالبًا ما ينسى المشترون حساب تقلبات أسعار الفائدة، ورسوم الخدمة، والتأمين، وتكاليف الملكية طويلة الأجل.” ويضيف: “يمكن أن تؤثر هذه المصاريف الإضافية بشكل مادي على القدرة على تحمل التكاليف بمرور الوقت.”