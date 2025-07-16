697.2 مليون درهم أرباح"الشارقة الإسلامي" في النصف الأول

يواصل مصرف الشارقة الإسلامي التركيز على تنويع مصادر إيراداته، ويتجلى ذلك في النمو الملحوظ في صافي دخل الرسوم والعمولات، الذي ارتفع بشكل حاد بنسبة 53.5% ليصل إلى 276 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 179.8 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. ونتيجةً لذلك، سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي قدره 1.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم إماراتي، أي بنسبة 13%، مقارنةً بـ 1 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار دخله التشغيلي في ظل بيئة اقتصادية صعبة، مع الاستفادة بفعالية من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.