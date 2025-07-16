697.2 مليون درهم أرباح"الشارقة الإسلامي" في النصف الأول

حقق مصرف الشارقة الإسلامي صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 697.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
وارتفعت إيرادات الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك بمقدار 113.6 مليون درهم، أي بنسبة 6.4%، لتصل إلى 1.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. في حين بلغ إجمالي التوزيعات للمودعين وحملة الصكوك 1.1 مليار درهم.
يواصل مصرف الشارقة الإسلامي التركيز على تنويع مصادر إيراداته، ويتجلى ذلك في النمو الملحوظ في صافي دخل الرسوم والعمولات، الذي ارتفع بشكل حاد بنسبة 53.5% ليصل إلى 276 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 179.8 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. ونتيجةً لذلك، سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي قدره 1.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم إماراتي، أي بنسبة 13%، مقارنةً بـ 1 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار دخله التشغيلي في ظل بيئة اقتصادية صعبة، مع الاستفادة بفعالية من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية للنصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.9% مقارنة بـ 346.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من زيادة المصروفات، فقد بلغ صافي الدخل التشغيلي للبنك قبل مخصصات انخفاض القيمة 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ 682.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.0%، مما يدل على قدرة البنك على استيعاب ضغوط التكلفة مع الحفاظ على استقرار الربحية، مما يعزز كفاءته التشغيلية وإدارته المالية السليمة.
سجل البنك صافي استرداد لمخصصات انخفاض القيمة بقيمة 9.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بمخصصات انخفاض قيمة بقيمة 67.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل، بالإضافة إلى الإدارة الحصيفة لمخاطر الائتمان ونجاح جهود الاسترداد. ساهم هذا التطور الإيجابي بشكل كبير في زيادة الأرباح بعد الضريبة بنسبة 25%، لتصل إلى 697.2 مليون درهم، مقارنةً بـ 558.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات البنك للحد من المخاطر والتزامه بالحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
من ناحية الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 5.5 مليار درهم، أي بنسبة 6.9%، ليصل إلى 84.7 مليار درهم في 30 يونيو 2025، مقارنةً بـ 79.2 مليار درهم في نهاية العام السابق. ويدعم ذلك ارتفاع إجمالي تمويل العملاء إلى 43.0 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 12.9%.
بلغت ودائع العملاء 52.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق. ونتيجةً لذلك، بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 81.5%، مقارنةً بـ 73.6% بنهاية العام السابق.
وواصل بنك الشارقة الإسلامي الحفاظ على نسبة سيولة قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول، لتبلغ 17.8 مليار درهم، مقارنة مع 21.6% في نهاية العام السابق.
كما ارتفع العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ليصلا إلى 1.70% و14.88% على التوالي، مقارنة مع 1.44% و12.76% في العام السابق.