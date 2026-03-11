686 مليار درهم مبيعات في عام واحد.. تكنولوجيا العقارات ترسم ملامح "دبي المستقبل"

تسرع دبي جهودها لتصبح المختبر الرائد عالمياً لمستقبل الابتكار العقاري، حيث تُظهر تحليلات جديدة أن مركز دبي لتقنيات العقارات، بقيادة مركز دبي المالي العالمي، يمكن أن يطلق أكثر من 53 مليار درهم في إنتاجية العمال السنوية من خلال تقنيات البيئة الداخلية من الجيل التالي.

تُبرز النتائج، المفصلة في تقرير PropTech 2033 الصادر حديثاً، كيف يتقاطع تحول البيئة المبنية في دبي مع النمو الاقتصادي في لحظة حاسمة للإمارة.

يمثل المركز، الذي أُطلق في عام 2025، خطوة استراتيجية لوضع دبي كمركز عالمي لتقنيات العقارات 3.0 — عصر جديد تحدده أنظمة غنية بالبيانات ومبنية على الذكاء الاصطناعي قادرة على تعزيز الأداء عبر سلاسل القيمة الحضرية بأكملها. وكما قال السيد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي: “هدف دبي ليس مجرد مطابقة خصائص مجموعات ابتكار تقنيات العقارات في الدورات السابقة، بل قيادة الطريق في تسويق حلول تقنيات العقارات الجديدة.”

وفقاً لتحليل مركز دبي لتقنيات العقارات، يمكن أن يحقق تنظيم درجة الحرارة الداخلية المحسن وحده 2.24 مليار درهم في مكاسب الإنتاجية السنوية عبر 123 مليون قدم مربع من المخزون المكتبي في الإمارة. وعند التوسع ليشمل التصميم البيوفيلي المتقدم والمستوحى من الطبيعة — المحسّن من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي — يرتفع التأثير إلى 51.05 مليار درهم سنوياً. وإجمالاً، تبلغ هذه التدخلات أكثر من 53 مليار درهم في زيادة الإنتاجية المحتملة، مما يشير إلى قيمة اقتصادية هائلة في التعامل مع أماكن العمل كبيئات بشرية عالية الأداء بدلاً من مساحات ثابتة.

يأتي هذا الوعد الاقتصادي في الوقت الذي يستمر فيه سوق العقارات في دبي بالتوسع بوتيرة قياسية. تُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الإمارة حققت 686.8 مليار درهم في مبيعات العقارات في عام 2025 — وهو أعلى إجمالي سنوي مسجل على الإطلاق — مما يعكس نمواً سكانياً قوياً، وثقة المستثمرين، وتعميق دمج التكنولوجيا في العمليات العقارية.

استمر الزخم في عام 2026. في فبراير وحده، سجلت دبي 60.6 مليار درهم في المبيعات عبر 16,959 معاملة، بزيادة قدرها 18.14 بالمائة على أساس سنوي في القيمة. تصدرت الشقق الأداء بـ 26.6 مليار درهم في المبيعات، بينما ارتفعت المعاملات التجارية إلى 9.54 مليار درهم — مما يشير إلى تزايد الطلب المؤسسي والتجاري على الأصول العقارية المعززة تكنولوجياً والجاهزة للمستقبل.

ترى دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقنيات العقارات كركيزة استراتيجية لهذا التطور. قال ماجد المري، الرئيس التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري: “البنية التحتية الرقمية، وذكاء البيانات، والتقنيات المتقدمة لم تعد أدوات تكميلية. إنها ركائز أساسية تشكل الشفافية وخلق القيمة على المدى الطويل.”