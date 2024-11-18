6.54 مليار دولار توسع سوق الصيدلة في الإمارات 2029

وتلعب الصيدليات دوراً حيوياً في هذا المشهد، حيث تقدم مجموعة من منتجات الصحة والعافية التي تمتد إلى ما هو أبعد من الوصفات الطبية لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة. وقال "برياش باراي"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيميست ويرهاوس" في الإمارات العربية المتحدة: "مع دخول شركة كيميست ويرهاوس إلى هذا السوق، فإننا نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرعاية الصحية. إن التزامنا بتوفير منتجات الصحة والعافية بأسعار معقولة ومتنوعة وعلامات تجارية حقيقية بأسعار معقولة - يتماشى مع توقعات المستهلكين المتطورة لمزيد من الشفافية والقيمة والجودة، ودعم احتياجات العملاء والأهداف الأوسع لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة".