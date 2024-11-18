6.54 مليار دولار توسع سوق الصيدلة في الإمارات 2029
يشهد سوق الصيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة توسعاً مطرداً، مدفوعاً بقطاع الرعاية الصحية القوي وزيادة الطلب من جانب المستهلكين. ووفقاً لـ "ستاتيستا" (Statista)، من المتوقع أن تبلغ إيرادات سوق الأدوية في الإمارات العربية المتحدة حوالي 5.27 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يحقق نصيب الفرد من الإيرادات ما يقرب من 550 دولاراً.
من المتوقع أن ينمو سوق التجزئة للصيدلة والرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مطرد، مع توقع زيادة الإيرادات، كما هو موضح في تقرير "ستاتيستا"، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.41 في المائة بين 2024-2029، مما يؤدي إلى أن يصل حجم السوق لمبلغ 6.54 مليار دولار بحلول عام 2029. ويعكس مسار النمو هذا عوامل مثل النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة الوعي الصحي، وتركيز الحكومة على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والعافية.
ويقول الخبراء إن هذا النمو مدفوع بارتفاع الوعي الصحي والاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، مما يؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق مرنة للأدوية.
وتلعب الصيدليات دوراً حيوياً في هذا المشهد، حيث تقدم مجموعة من منتجات الصحة والعافية التي تمتد إلى ما هو أبعد من الوصفات الطبية لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة. وقال "برياش باراي"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيميست ويرهاوس" في الإمارات العربية المتحدة: "مع دخول شركة كيميست ويرهاوس إلى هذا السوق، فإننا نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرعاية الصحية. إن التزامنا بتوفير منتجات الصحة والعافية بأسعار معقولة ومتنوعة وعلامات تجارية حقيقية بأسعار معقولة - يتماشى مع توقعات المستهلكين المتطورة لمزيد من الشفافية والقيمة والجودة، ودعم احتياجات العملاء والأهداف الأوسع لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال باراي إن آفاق النمو هذه تمثل فرصة كبيرة لأكبر صيدلية في أستراليا، والتي افتتحت مؤخراً أول متجر لها في الإمارات العربية المتحدة في مركز الغرير في دبي. وأضاف: "يقدم نموذجنا المثبت منتجات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، بما في ذلك منتجات فريدة غير منتشرة في المنطقة. ويهدف نهجنا الذي يركز على القيمة، إلى جانب خطط التوسع عبر المواقع الرئيسية ومنصة التجارة الإلكترونية القادمة، إلى المساهمة بشكل هادف في هذا النمو وتلبية الطلب المتزايد في الإمارات العربية المتحدة على منتجات الرعاية الصحية المتاحة".
وقال باراي إن التعامل مع سوق مدفوع بالتأمين مثل الإمارات العربية المتحدة مع لاعبين راسخين يتطلب اتباع نهج مخصص. وأضاف: "سنعمل على توفير منتجات متاحة ومتنوعة بتكاليف منخفضة مع خدمة عملاء متميزة. من خلال تقديم مجموعة واسعة من منتجات الصحة والعافية عالية الجودة بأسعار تنافسية، فإننا نقدم قيمة للمستهلكين المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيزنا على الشراكات الاستراتيجية يسمح لنا بجلب منتجات حصرية إلى الإمارات العربية المتحدة، مما يميزنا في سوق تنافسية. نهدف إلى خلق تجربة سلسة وفعالة داخل المتجر تتوافق مع التركيبة السكانية المتنوعة للعملاء، وتكمل التركيز في دولة الإمارات العربية المتحدة على الابتكار وتجارة التجزئة التي تركز على العملاء".
ويوفر قطاع التجزئة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانات نمو كبيرة، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرعاية الصحية المتاحة. وقال باراي: "إن المبادرات الحكومية - مثل التزام هيئة الصحة بدبي بتحويل مشهد الرعاية الصحية في دبي بحلول عام 2030 - تسلط الضوء على أهمية توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية وبناء نظام رعاية صحية عالمي المستوى يركز على المريض. وهذا يتماشى بشكل جيد مع مهمة كيميست ويرهاوس".
ونرى فرصاً للتوسع السريع في مختلف أنحاء الإمارات وخارجها. وقال باراي: "من المقرر افتتاح موقعنا التالي في برجمان قريباً، مع خمسة متاجر إضافية بحلول نهاية عام 2025، ليصل إجمالي عدد المواقع إلى سبعة مواقع. ومن المتوقع أن نفتتح المزيد في السنوات الثلاث التالية. واستناداً إلى خبرتنا في أسواق أخرى، فإن نموذجنا للرعاية الصحية المتاحة وبأسعار تنافسية يلقى صدىً قوياً لدى المستهلكين، ونحن على ثقة من أهميته بالنسبة لعملاء الإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى المساهمة بشكل هادف في قطاع التجزئة".