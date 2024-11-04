6500 مليونير في مجال التكنولوجيا بدبي

يقول ريتشاردز: "مع بدء المدن الأفريقية مثل كيب تاون وجوهانسبرغ ونيروبي في مشابهة وادي السيليكون، تعمل التكنولوجيا كحلقة وصل نهائية، مما يحدث تغييراً في ميزان النفوذ ويخلق فرصاً لظهور مراكز جديدة للابتكار. ويؤكد هذا التحول المستمر كيف تعمل التكنولوجيا باستمرار على إعادة تشكيل ما يعنيه أن تكون لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية. في نهاية المطاف، إن العالم مكان كبير يتوسع بواسطة التكنولوجيا وبالتالي يصبح في متناول الجميع من خلالها".