650 مليون درهم مبيعات"سكاي هيلز ريزيدنسز 2 " العقارية

ويقدم مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" شققاً حديثة مفروشة بالكامل، تتنوع بين الاستوديوهات والدوبلكس، مزودة بأجهزة بوش Bosch وتيكا Teka الفاخرة، وتقنيات المنزل الذكي المتكاملة. إضافة إلى ذلك، يضم المشروع مجموعة من المرافق التي تُركز على نمط حياة صحي، مثل الصالات الرياضية الداخلية والخارجية، وحمام السباحة، والمساحات الخضراء. وقد أسهم اكتمال المشروع قبل موعده وتقديم خطط سداد مرنة لمدة عامين بعد التسليم في جذب المشترين وزيادة ثقتهم، وهو ما أدى إلى بيع الوحدات بسرعة فائقة.