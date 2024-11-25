650 مليون درهم مبيعات"سكاي هيلز ريزيدنسز 2 " العقارية
حققت شركة "اتش آر إي للتطوير" (HRE Development) بالتعاون مع مجموعة "وان بروكر" (One Broker Group) نجاحاً باهراً في بيع مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" (Skyhills Residences 2) الكائن في قرية جميرا الدائرية، مسجلةً بذلك إنجازاً هاماً بتقييم تجاوز 650 مليون درهم.
ويقدم مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" شققاً حديثة مفروشة بالكامل، تتنوع بين الاستوديوهات والدوبلكس، مزودة بأجهزة بوش Bosch وتيكا Teka الفاخرة، وتقنيات المنزل الذكي المتكاملة. إضافة إلى ذلك، يضم المشروع مجموعة من المرافق التي تُركز على نمط حياة صحي، مثل الصالات الرياضية الداخلية والخارجية، وحمام السباحة، والمساحات الخضراء. وقد أسهم اكتمال المشروع قبل موعده وتقديم خطط سداد مرنة لمدة عامين بعد التسليم في جذب المشترين وزيادة ثقتهم، وهو ما أدى إلى بيع الوحدات بسرعة فائقة.
وأكد محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "اتش آر إي للتطوير"، أن نجاح مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" يُجسد قدرة الشركة على توقع اتجاهات السوق وتقديم مشاريع متميزة تلبي تطلعات المشترين، مشيراً إلى أن هذا النجاح يُرسي أساساً متيناً لإطلاق مشروعهم الرئيسي القادم.
وانطلاقاً من هذا النجاح الباهر، كشفت شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري" النقاب عن مشروعها الجديد "سكاي هيلز ريزيدنسز 3" في قرية جميرا الدائرية. وأكد حسن حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، التزامهم الراسخ بتقديم عروض مبتكرة تثري المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "سيواصل مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3" مسيرة التميز التي بدأتها الشركة، من خلال تقديم جودة عالية وتصاميم فريدة للمجمعات السكنية التي لا تُمثل مجرد مساحات معيشية، بل تُجسد أنماط حياة راقية. نحن ملتزمون بتقديم مشاريع عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد على المنازل في المجمعات المتميزة".
ويضم المشروع متعدد الاستخدامات، والذي تم طرحه للبيع الآن، 501 وحدة سكنية متنوعة، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى 12 محلاً تجارياً. وبمتوسط أسعار يبدأ من 740 ألف درهم إماراتي للاستوديو، من المُتوقع تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2027، ليلبي احتياجات المستثمرين والراغبين في تملك مساحات معيشية عصرية في أحد أكثر المواقع حيوية بدبي.
وأشار عمر بن فاروق، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "وان بروكر"، إلى أن "قرية جميرا الدائرية لا تزال تحظى باهتمام كبير بفضل موقعها الاستراتيجي، وسهولة الوصول إليها، وما تقدمه من عروض متنوعة. وأضاف أن الإقبال الكبير على مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" يعكس رغبة السوق في المشاريع ذات التصميم المتميز والجودة العالية في هذه المنطقة، مُعرباً عن ثقته في أن "سكاي هيلز ريزيدنسز 3" سيُحقق نجاحاً مماثلاً.
ولإلقاء نظرة على نمط الحياة الذي يُقدمه مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3"، يمكن للمشترين زيارة مركز المبيعات في "سكاي هيلز ريزيدنسز"، حيث تتوفر شقق عرض مفروشة بالكامل. ندعو المهتمين إلى التسجيل مُسبقاً لضمان مكان لهم في هذا المشروع الاستثنائي.
وأضاف "كريج إنجليش"، المدير الإداري لمجموعة "وان بروكر": "لقد نجح تعاوننا مع شركة "إتش آر إي للتطوير" في تقديم مفهوم جديد للمساحات المعيشية الفاخرة في قرية جميرا الدائرية، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح مع مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3" الذي يُمثل إضافة قيّمة لمحفظتنا العقارية."