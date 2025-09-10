65% من مغتربي الإمارات يعتمدون التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال

يتبنى المغتربون في دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة القنوات الرقمية لإرسال الأموال إلى أوطانهم، وهو ما يؤكد التحول الهيكلي في أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم.
أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة فيزا أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة مقيمين يفضلون الآن تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية على مكاتب الصرافة المادية للتحويلات عبر الحدود، مشيرين إلى الراحة والخصوصية والسرعة كأسباب رئيسية.
وتسلط النتائج، التي تعد جزءاً من تقرير فيزا بعنوان "سفر الأموال: اعتماد التحويلات الرقمية لعام 2025"، الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تحويل مشهد التحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا للاستطلاع، أفاد 50% من المشاركين أن سهولة الاستخدام كانت دافعهم الرئيسي لاختيار القنوات الرقمية، بينما أشار 46% إلى الأمان والخصوصية وسرعة المعالجة. يُرسل 95% من سكان الإمارات العربية المتحدة الأموال إلى الخارج مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويقوم نصفهم تقريبًا بذلك لتغطية احتياجاتهم العائلية أو الإنسانية، بينما يُقدم آخرون الدعم المنزلي المنتظم أو يستجيبون لحالات الطوارئ.
يأتي هذا التحول الرقمي في وقتٍ تُحافظ فيه الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كثالث أكبر مُرسِل للتحويلات المالية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. ووفقًا لـ Statista، من المتوقع أن تنمو قيم المعاملات في الإمارات بمعدل سنوي قدره 16.91% لتصل إلى 6.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعةً بتزايد تبني التكنولوجيا الرقمية والنمو السكاني.
قالت سليمة غوتييفا، نائبة رئيس فيزا ومديرتها في الإمارات العربية المتحدة، إن هذا التحول يعكس تغييرات جذرية في كيفية إدارة المغتربين للدعم المالي لعائلاتهم في الخارج. وأضافت: "بالنسبة لسكان الإمارات، تتزايد أهمية المدفوعات الرقمية في كيفية تقديم الدعم لعائلاتهم ومجتمعاتهم حول العالم. وبصفتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم، تلعب الإمارات دورًا محوريًا في تمكين هذه التدفقات، وتتعاون فيزا مع المؤسسات المالية لتوفير طرق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا لتحويل الأموال دوليًا".
تشمل ابتكارات فيزا خدمة Visa Direct، التي تتيح تحويل الأموال فورًا إلى مليارات البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية حول العالم. وفي الإمارات العربية المتحدة، أطلقت فيزا أيضًا خدمة Visa+، التي تُمكّن المستخدمين من إرسال تحويلات دولية باستخدام رقم الهاتف المحمول فقط.
يشهد سوق التحويلات المالية الأوسع في الإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً. ووفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغت التحويلات الشخصية الخارجية 183 مليار درهم إماراتي في عام 2024، مرتفعةً من 169.2 مليار درهم إماراتي في العام السابق، وتأتي الهند وباكستان والفلبين ومصر وبنغلاديش في مقدمة الدول المتلقية. ورغم أن هذا القطاع يهيمن عليه تقليدياً مكاتب الصرافة التقليدية، إلا أنه يواجه منافسة متزايدة من قبل شركات رقمية رائدة مثل وايز وريفولت وباي بال، بالإضافة إلى شركات ناشئة إماراتية مثل الذراع الرقمي لشركة الأنصاري للصرافة ولولو موني، التي تعمل على توسيع نطاق خدماتها عبر التطبيقات بشكل كبير.
يشير محللو القطاع إلى أن الجائحة سرّعت من تبني التقنيات الرقمية، إذ أجبرت قيود التنقل المستهلكين على تجربة التحويلات الإلكترونية. وبعد اختبارها، اكتشف العديد من المستخدمين أن القنوات الرقمية أسرع وأكثر أمانًا، وغالبًا ما تكون أقل تكلفة. ومع ذلك، لا تزال رسوم المعاملات المرتفعة تشكل عائقًا مستمرًا. وقد وجد استطلاع أجرته فيزا أن 32% من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة أشاروا إلى ارتفاع التكاليف كعامل إزعاج رئيسي عند إرسال الأموال، بينما أشار 27% إلى الرسوم على الطرف المتلقي.
قال مستشار مدفوعات في دبي: "يتأثر سوق التحويلات المالية سلبًا بالأسعار، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة، حيث يُرسل ملايين العمال ذوي الياقات الزرقاء مبالغ صغيرة إلى أوطانهم شهريًا". وأضاف: "لقد حسّنت المنصات الرقمية الشفافية والسرعة، ولكن ما لم تُخفّض الرسوم أكثر، سيظل الكثيرون يفضلون مكاتب الصرافة التقليدية في بعض قنوات التحويل".
مع تسارع التحول الرقمي، تشتد المنافسة بين شركات الصرافة التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الفائز الواضح هو المستهلكون، الذين تتوفر لهم خيارات أوسع من أي وقت مضى لتحويل الأموال بسرعة وأمان وسلاسة عبر الحدود، وفقًا لساجيث كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة IBMC للمهنيين الماليين.
يعكس التحول نحو التحويلات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة توجهًا عالميًا. ويقدر البنك الدولي أن التحويلات الرقمية ستشكل ما يقرب من نصف التدفقات العالمية بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 35% حاليًا. ومن المتوقع أن يكون الشرق الأوسط، نظرًا لكثرة سكانه المغتربين واعتماده على المدفوعات عبر الحدود، من أسرع دول العالم تبنيًا لهذه التقنية.
بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الوافدون أكثر من 85% من سكانها، فإن المخاطر كبيرة للغاية. فالتحويلات المالية الرقمية لا تقتصر على الراحة فحسب، بل تُعتبر بشكل متزايد شريان حياة ماليًا أساسيًا للعائلات في الخارج. ويرى خبراء القطاع أن خفض التكاليف وتوسيع نطاق الثقافة المالية أمران حاسمان للحفاظ على هذا الزخم.