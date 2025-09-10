65% من مغتربي الإمارات يعتمدون التطبيقات الرقمية لتحويل الأموال

يتبنى المغتربون في دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة القنوات الرقمية لإرسال الأموال إلى أوطانهم، وهو ما يؤكد التحول الهيكلي في أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة فيزا أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة مقيمين يفضلون الآن تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية على مكاتب الصرافة المادية للتحويلات عبر الحدود، مشيرين إلى الراحة والخصوصية والسرعة كأسباب رئيسية.

وتسلط النتائج، التي تعد جزءاً من تقرير فيزا بعنوان "سفر الأموال: اعتماد التحويلات الرقمية لعام 2025"، الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تحويل مشهد التحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للاستطلاع، أفاد 50% من المشاركين أن سهولة الاستخدام كانت دافعهم الرئيسي لاختيار القنوات الرقمية، بينما أشار 46% إلى الأمان والخصوصية وسرعة المعالجة. يُرسل 95% من سكان الإمارات العربية المتحدة الأموال إلى الخارج مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويقوم نصفهم تقريبًا بذلك لتغطية احتياجاتهم العائلية أو الإنسانية، بينما يُقدم آخرون الدعم المنزلي المنتظم أو يستجيبون لحالات الطوارئ.

يأتي هذا التحول الرقمي في وقتٍ تُحافظ فيه الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كثالث أكبر مُرسِل للتحويلات المالية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. ووفقًا لـ Statista، من المتوقع أن تنمو قيم المعاملات في الإمارات بمعدل سنوي قدره 16.91% لتصل إلى 6.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعةً بتزايد تبني التكنولوجيا الرقمية والنمو السكاني.

قالت سليمة غوتييفا، نائبة رئيس فيزا ومديرتها في الإمارات العربية المتحدة، إن هذا التحول يعكس تغييرات جذرية في كيفية إدارة المغتربين للدعم المالي لعائلاتهم في الخارج. وأضافت: "بالنسبة لسكان الإمارات، تتزايد أهمية المدفوعات الرقمية في كيفية تقديم الدعم لعائلاتهم ومجتمعاتهم حول العالم. وبصفتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم، تلعب الإمارات دورًا محوريًا في تمكين هذه التدفقات، وتتعاون فيزا مع المؤسسات المالية لتوفير طرق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا لتحويل الأموال دوليًا".

تشمل ابتكارات فيزا خدمة Visa Direct، التي تتيح تحويل الأموال فورًا إلى مليارات البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية حول العالم. وفي الإمارات العربية المتحدة، أطلقت فيزا أيضًا خدمة Visa+، التي تُمكّن المستخدمين من إرسال تحويلات دولية باستخدام رقم الهاتف المحمول فقط.

يشهد سوق التحويلات المالية الأوسع في الإمارات العربية المتحدة تحولاً ملحوظاً. ووفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغت التحويلات الشخصية الخارجية 183 مليار درهم إماراتي في عام 2024، مرتفعةً من 169.2 مليار درهم إماراتي في العام السابق، وتأتي الهند وباكستان والفلبين ومصر وبنغلاديش في مقدمة الدول المتلقية. ورغم أن هذا القطاع يهيمن عليه تقليدياً مكاتب الصرافة التقليدية، إلا أنه يواجه منافسة متزايدة من قبل شركات رقمية رائدة مثل وايز وريفولت وباي بال، بالإضافة إلى شركات ناشئة إماراتية مثل الذراع الرقمي لشركة الأنصاري للصرافة ولولو موني، التي تعمل على توسيع نطاق خدماتها عبر التطبيقات بشكل كبير.