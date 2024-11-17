6.5٪ نمو سوق التجزئة للمواد الغذائية سنوياً في الإمارات

ويشير بوهل إلى أنه "بينما يمر قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمراحل مختلفة من تطور تجارة التجزئة، يتعين على كل منهما أن يدرك المنافسة الشديدة على العملاء وحصة المحفظة التي نشأت في الأسواق الغربية، وأن يتكيف مع استراتيجياته للازدهار في هذه البيئة". وأضاف: "تشهد الإمارات العربية المتحدة بالفعل هذه العملية، حيث نرى تجار التجزئة يبدأون في التمييز، على سبيل المثال، تركز فيفا على القيمة من خلال نموذج الخصم أو سبينيس التي تركز على العرض من خلال منتجات فريدة وفئات طازجة عالية الجودة. هذه العملية لم تبدأ بعد في المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال شركات التجزئة الكبرى تتمتع بفرص كبيرة للتوسع، ولكن الآن هو الوقت المناسب لها للبدء في تحديد كيفية وضع نفسها لتحقيق النجاح مع استمرار السوق في النضج".