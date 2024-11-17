6.5٪ نمو سوق التجزئة للمواد الغذائية سنوياً في الإمارات
من المتوقع أن يتوسع سوق تجارة التجزئة للبقالة في الإمارات العربية المتحدة، الذي تقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 6.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب دراسة.
وفي المملكة العربية السعودية، تقدر قيمة السوق بنحو 62 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 4.2% في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقرير جديد رئيسي صادر عن شركة أوليفر وايمان، وهي شركة استشارات إدارية عالمية.
وتوضح الدراسة أن تجار التجزئة في قطاع البقالة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يقفون عند مفترق طرق حيث من المرجح أن تؤدي المنافسة في أسواقهم وتغير سلوك المستهلك إلى إعادة تشكيل مستقبل القطاع. وقد غطت دراسة خريطة تصورات العملاء (CPM) لشركة أوليفر وايمان، التي تتتبع تصورات العملاء وعاداتهم في قطاع البقالة، الأسواق الغربية الناضجة لعدة سنوات وتشمل الآن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لأول مرة. تم تصميم البحث والرؤى في التقرير لمساعدة تجار التجزئة في قطاع البقالة على فهم العملاء وتصورات العملاء لعلامتهم التجارية وموقعهم، وكيفية تطوير استراتيجيات النجاح.
وكشف الاستطلاع عن الأسباب التي تقف وراء قرارات المستهلكين بالتسوق في منافذ البيع التي اختاروها. وبرزت القيمة باعتبارها العامل الأكبر في كل من المملكة العربية السعودية (51%) والإمارات العربية المتحدة (53%)، في حين تم تصنيف "الجودة" باعتبارها أكثر أهمية في الإمارات العربية المتحدة (20%) مقارنة بالسعودية (18%)، و"المجموعة" هي ثاني أهم عامل في المملكة العربية السعودية (20%) مقارنة بـ 18% في الإمارات العربية المتحدة.
وتتجلى أهمية القيمة في الاهتمام الكبير من جانب المستهلكين بنماذج الخصم، حيث أعرب نحو 70% من المستجيبين في المملكة العربية السعودية ونحو 60% في الإمارات العربية المتحدة عن اهتمامهم بالتسوق في مثل هذا النموذج. وبالنسبة لأولئك الذين يعرفون ألدي وليدل من الخارج، فإن أكثر من 90% في المملكة العربية السعودية ونحو 75% في الإمارات العربية المتحدة سيتسوقون هناك إذا كانت هذه المفاهيم متاحة محليًا.
وقال "ألكسندر بوهل"، الشريك في قطاع التجزئة والمستهلك في شركة أوليفر وايمان: "لقد أعادت نماذج البيع بالتجزئة التي تركز على الخصم أو القيمة تشكيل مشهد تجارة التجزئة في الأسواق الغربية. ويتعين على تجار التجزئة الإقليميين أن يتعلموا من نظيراتهم في الغرب حتى يكونوا مستعدين عندما تكتسب هذه النماذج زخماً، الأمر الذي يضع هامش سلسلة القيمة بأكملها تحت الضغط".
وعلى الرغم من حجم الأسواق، يؤكد التقرير أنه لا مجال للتهاون من قِبَل تجار التجزئة. والواقع أن قطاعات التجزئة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تسير على مسار مماثل للأسواق الغربية الناضجة، حيث يشجع التشبع المتزايد على ظهور المزيد من العروض المتميزة. وقال بيان: "هذا صحيح بشكل خاص في الإمارات العربية المتحدة، حيث تشتد المنافسة بين تجار التجزئة بالفعل في السعي إلى تحقيق نمو في المبيعات "مثل بالمثل".
وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك إمكانات كبيرة للنمو من خلال التوسع في المملكة العربية السعودية - على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن تجار التجزئة يجب أن يبدأوا في تنفيذ استراتيجيات التمايز الآن لتأمين أعمالهم في المستقبل عندما تشتد المنافسة على حصة السوق.
ويشير بوهل إلى أنه "بينما يمر قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمراحل مختلفة من تطور تجارة التجزئة، يتعين على كل منهما أن يدرك المنافسة الشديدة على العملاء وحصة المحفظة التي نشأت في الأسواق الغربية، وأن يتكيف مع استراتيجياته للازدهار في هذه البيئة". وأضاف: "تشهد الإمارات العربية المتحدة بالفعل هذه العملية، حيث نرى تجار التجزئة يبدأون في التمييز، على سبيل المثال، تركز فيفا على القيمة من خلال نموذج الخصم أو سبينيس التي تركز على العرض من خلال منتجات فريدة وفئات طازجة عالية الجودة. هذه العملية لم تبدأ بعد في المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال شركات التجزئة الكبرى تتمتع بفرص كبيرة للتوسع، ولكن الآن هو الوقت المناسب لها للبدء في تحديد كيفية وضع نفسها لتحقيق النجاح مع استمرار السوق في النضج".
وفي ظل هذه البيئات التنافسية المتزايدة، يسلط التقرير الضوء على ثلاثة مفاهيم رابحة قد تنبثق من موجة التوحيد المتوقعة. وتشمل هذه المفاهيم تجار التجزئة الذين يقدمون للعملاء تشكيلة محدودة من المنتجات أو الخدمات ولكن بقيمة استثنائية مقابل المال، ومتخصصي العروض الذين يركزون على تجربة العملاء المتميزة، والمنتجات المتميزة أو مكانة محددة، وأخيراً تجار التجزئة الحاليين الذين يتكيفون بشكل جيد، والذين يفوزون في كل موقع من خلال معالجة الاحتياجات المتميزة لعملائهم المحليين.
ومن ناحية أخرى، يشكل الاهتمام الكبير بالمنتج المحلي فرصة للمتخصصين في العروض. ومع قيام أكثر من 90% من العملاء في بعض الأحيان على الأقل بالبحث عمداً عن منتجات الفواكه والخضروات المحلية عند التسوق في كلا البلدين، يمكن لتجار التجزئة في مجال البقالة الاستفادة من هذا الطلب وتقديم منتجات محلية طازجة وفريدة وعالية الجودة لتمييز أنفسهم.
وأخيرا، توفر الفئات الشابة المتنوعة والمتمرسة في استخدام التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فرصة كبيرة لتجار التجزئة المبتكرين لتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر استهدافا. ويتراوح هذا من التكيف الأقوى للمتاجر مع أنماط الطلب المحلية، إلى العروض الترويجية المخصصة والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ويدعم ذلك رؤى من استطلاع رأي العملاء حيث أعرب 63 في المائة من المستجيبين في المملكة العربية السعودية و71 في المائة في الإمارات العربية المتحدة عن اهتمامهم بالعروض الترويجية المخصصة، أو 60 في المائة من المستجيبين في المملكة العربية السعودية و57 في المائة في الإمارات العربية المتحدة مهتمين بالمعاملات التي تتم مباشرة بعد الخروج. وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك الموجودة في الأسواق الغربية حيث يكون العملاء أكثر تحفظا تجاه التكنولوجيا الجديدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر ببياناتهم الشخصية.
وقال جو أبي عقل، الشريك ورئيس قسم ممارسات التجزئة والاستهلاك في أوليفر وايمان في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "مع تشبع سوق الإمارات العربية المتحدة بالفعل واستعداد المملكة العربية السعودية للتحرك في نفس الاتجاه، فقد حان الوقت لتجار التجزئة لتقييم وضعهم في السوق، واعتماد التقنيات الجديدة، وتطوير استراتيجية قائمة على التمايز". "من الضروري أن يتكيف تجار التجزئة مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة والمنافسة المتزايدة، وأن يفكروا اليوم في ما يريدون أن يمثلوه في المستقبل، لضمان نجاحهم على المدى الطويل".
وشمل الاستطلاع أكثر من 20 بائعًا بالتجزئة للبقالة في الإمارات العربية المتحدة و15 بائعًا بالتجزئة في المملكة العربية السعودية يمثلون تنسيقات مختلفة سواء عبر الإنترنت أو خارجها في الاستطلاع. واستطلعت أوليفر وايمان آراء عينة تمثيلية من 1000 شخص في الإمارات العربية المتحدة و1200 شخص في المملكة العربية السعودية من خلال استبيان عبر الإنترنت، في الفترة من 22 فبراير إلى 19 مارس 2024.