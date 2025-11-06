64% من سكان الإمارات يستثمرون أقل من 500 درهم في الذهب عبر التملك الجزئي

لا يستطيع الجميع في الإمارات تحمل تكلفة شراء سبائك الذهب أو قطع المجوهرات الكبيرة مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية — لكن هذا لم يبطئ الطلب. تتشكل "حمى الذهب الرقمي" حيث يقوم السكان بشكل متزايد بشراء كميات صغيرة جداً عبر الإنترنت، تبدأ غالباً من 0.1 جرام فقط، وينفقون حوالي 500 درهم لكل عملية شراء لتكوين مدخراتهم بشكل مطّرد عبر التطبيقات.

يقول المحللون إن المزيد من المستثمرين الجدد والأصغر سناً يتعاملون مع الذهب كخطة ادخار — حيث يقومون بالإضافة بكميات صغيرة ومنتظمة بدلاً من الانتظار لتجميع مبالغ كبيرة.

📱 الذهب بكميات صغيرة

شهدت منصة التكنولوجيا المالية "Botim" التابعة لشركة "AstraTech" قيام المستخدمين بشراء ما قيمته أكثر من 22 مليون درهم من الذهب منذ أن طرحت تطبيق التملك الجزئي للمعادن الثمينة "O Gold" على المنصة في أغسطس من هذا العام.

أخبر ريشابه سينغ، نائب رئيس المنتجات في "AstraTech"، "الخليج تايمز" أن أكثر من 775,000 مستخدم استكشفوا خاصية الاستثمار في الذهب، وأكملوا أكثر من 45,000 معاملة. ووصف الأمر بأنه "علامة واضحة على تزايد الاهتمام بالذهب الرقمي كخيار استثماري آمن وميسور التكلفة"، مشيراً إلى أن تبني "Botim Money" للذهب الرقمي كان قوياً، خاصة بين المشترين الجدد للذهب.

وقال سينغ: "من خلال السماح بالاستثمارات التي تبدأ من 0.1 جرام فقط، أتحنا الفرصة للأشخاص الذين كانوا يحتاجون سابقاً إلى الادخار لأشهر لبدء الاستثمار فوراً. في 'Botim'، يبلغ متوسط حجم التذكرة حوالي 700 درهم، حيث يشتري ما يقرب من 64% من المستخدمين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، مما يُظهر تفضيلاً واضحاً للاستثمارات المتاحة بكميات صغيرة."

تحول رقمي وادخار يومي

لطالما كان الذهب أداة للادخار وحماية الثروة في المنطقة. لكن المحللين يقولون إن دوره يتطور مع جعل السكك الرقمية من السهل تجميع الجرامات بمرور الوقت.

قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في "Century Financial": "مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، أصبحت الحجة لصالح الأشكال الرقمية من الذهب أكثر شيوعاً. لقد انخفضت نقطة الدخول للحصول على انكشاف على المعدن الأصفر الثمين بشكل كبير."

وأشار إلى أن الذهب المادي يظل ذا أهمية ثقافية، لكن نقاط الدخول الرقمية أصبحت الآن أكثر عملية للكثيرين. وأضاف: "على الرغم من أن الذهب المادي لا يزال هو الخيار الملموس الوحيد الذي يوفر إحساساً لا مثيل له بامتلاك الأصول... بالنسبة لمستثمري التجزئة، فإن شراء الذهب المادي يحدث بشكل رئيسي لأغراض ثقافية أو تقليدية، مع تضاؤل النظرة إليه باعتباره مجرد أداة استثمارية بحتة. يوفر الذهب الرقمي مزيجاً بين صندوق الذهب المتداول في البورصة (ETF) والسبائك المادية، حيث يجمع بين سهولة التكنولوجيا ويزيل مخاطر وتكلفة التخزين الشخصي."

ويتوقع الخبراء أن يتسع دور الذهب الرقمي كأداة ادخار يومية مع بناء المستثمرين الأصغر سناً الذين يقودهم التطبيق لمراكزهم تدريجياً.

وأضاف جون: "يتمتع الذهب الرقمي بإمكانات كاملة لتكملة الأشكال التقليدية لاستثمارات الذهب... على المدى الطويل، لن يكون بعيد المنال أن نرى تدفقات كبيرة في هذه الفئة، مما يجعلها تقف وجهاً لوجه كخيار استثماري إلى جانب صناديق الذهب المتداولة في البورصة والسبائك المادية."

تضيف المنصات أيضاً ميزات جديدة تحاكي أدوات الادخار الحديثة. قال سينغ: "يمكن للمستخدمين أيضاً الوصول إلى برنامج لكسب الذهب يتماشى مع أسعار الإقراض الدولية، ويستهدف حوالي 3% سنوياً بالجرامات الذهبية وهو متوافق مع الشريعة."

التقلبات تغذي الطلب

عزز جاذبية الذهب كأداة دفاعية وسط حالة عدم اليقين في السوق، ولكن التقلبات الحادة قد زادت أيضاً من جاذبية السكك الرقمية.

قال جون: "تقلب أسعار الذهب المرتفع له تأثير مزدوج على الذهب الرقمي، حيث يضخم جاذبيته ومخاطره على حد سواء"، مشيراً إلى الارتفاعات التي تجاوزت 30% في وقت سابق من العام. "تستفيد منصات الذهب الرقمي من هذه الارتفاعات من خلال توفير سيولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتملك الجزئي."

وأشار إلى أن المحللين رفعوا مخصصات الذهب إلى 15-20% في المحافظ خلال فترات عدم اليقين، محذراً في الوقت نفسه من التداول العاطفي ومخاطر المنصة خلال فترات الحجم الكبير.

فبينما كان امتلاك الذهب يتطلب في السابق التوفير لشراء سوار أو سبيكة، يقوم العديد من سكان الإمارات الآن بتجميع الجرامات ببطء — وبهدوء — عبر هواتفهم. ومع نضوج البنية التحتية وتعزيز التنظيم، يتحرك الذهب الرقمي من تجربة متخصصة إلى أداة ادخار رئيسية لجيل جديد من المستثمرين.