62% من الشركات الإماراتية تفضل التوسع في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا
يعد الدعم الحكومي والاتفاقيات التجارية المواتية والسياسات الضريبية من العوامل الرئيسية للشركات الإماراتية عند الاستثمار في بلد أجنبي، وترى الشركات الإماراتية فرص نمو في دول أوروبا الغربية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وتفضل التوسع فيها هذا العام، وفقاً لمسح أجراه "كريستون مينون".
ووجدت الدراسة أن 62% من الشركات الإماراتية تفضل التوسع في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أوروبا الغربية الأخرى بينما يهدف 54% منها إلى التوسع في دول الشرق الأوسط في عام 2024.
أما المناطق الأخرى التي تتصدر قائمة تفضيلات التوسع العالمي للشركات الإماراتية فهي أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك وغيرها)، وشمال آسيا (الصين واليابان وكوريا وغيرها) وجنوب آسيا.
وقال "سودهير كومار"، الشريك الأول ورئيس قسم الاتصالات المؤسسية في كريستون مينون، إن التحديات الرئيسية التي يواجهها رواد الأعمال الإماراتيون في التوسع الدولي هي تقلبات السوق، والشريك التجاري المناسب، والموهبة.
وأضاف: "لقد شكلت معظم الحكومات فرقاً خاصة للتعامل مع المستثمرين الدوليين وترتبط هذه الفرق بالمكاتب التجارية في الإمارات العربية المتحدة. وهذا يساعد على سير خطط التوسع الخاصة بالشركات بسلاسة، وأن الشركات الإماراتية لا تخاف من التحول إلى العالمية حقاً، وتنعكس العلاقات التجارية القوية مع أمريكا الشمالية في حقيقة أن 44% منها تفكر في التوسع هناك".
وتابع:" كشفت الشركات الإماراتية أن الدعم الحكومي، والمهارات والمواهب، والاتفاقيات التجارية المناسبة، والبنية التحتية التقنية والرقمية، وآفاق النمو الاقتصادي المستقبلي، والتنسيق مع استراتيجية النمو طويلة المدى، والسياسات الضريبية المناسبة، والشفافية في البيئة التنظيمية، هي العوامل الرئيسية التي تجذب الشركات إلى سوق الاستثمار في البلدان الأجنبية".
وقال: "كان المشاركون في دولة الإمارات العربية المتحدة هم الشعب الوحيد الذي يقدر الدعم الحكومي باعتباره الأكثر جاذبية عند التفكير في التوسع في دولة ما. تم تقييم أوجه التشابه الثقافية واللغوية مع العمليات الحالية باعتبارها الأقل أهمية. إن التركيز على النمو الاقتصادي المستقبلي باعتباره سمة أساسية للتوسع الدولي بين المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة يسلط الضوء على العقلية التقدمية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تشير القيمة العالية التي يتم وضعها على توافر المواهب المحلية والانفتاح على هجرة المهارات إلى التركيز الاستراتيجي على تسخير رأس المال البشري لدفع الابتكار والقدرة التنافسية"، مشيراً إلى أنه من بين التحديات، إدارة التقلبات الاقتصادية، والتكيف مع القضايا اللوجستية وسلسلة التوريد وإيجاد الشركاء المحليين المناسبين، وهي القضايا الرئيسية التي تواجهها الشركات الإماراتية عند الدخول إلى أسواق أخرى.