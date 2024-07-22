62% من الشركات الإماراتية تفضل التوسع في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا

وقال "سودهير كومار"، الشريك الأول ورئيس قسم الاتصالات المؤسسية في كريستون مينون، إن التحديات الرئيسية التي يواجهها رواد الأعمال الإماراتيون في التوسع الدولي هي تقلبات السوق، والشريك التجاري المناسب، والموهبة.

وأضاف: "لقد شكلت معظم الحكومات فرقاً خاصة للتعامل مع المستثمرين الدوليين وترتبط هذه الفرق بالمكاتب التجارية في الإمارات العربية المتحدة. وهذا يساعد على سير خطط التوسع الخاصة بالشركات بسلاسة، وأن الشركات الإماراتية لا تخاف من التحول إلى العالمية حقاً، وتنعكس العلاقات التجارية القوية مع أمريكا الشمالية في حقيقة أن 44% منها تفكر في التوسع هناك".