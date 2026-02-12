610 دراهم للجرام.. ذهب دبي يفتتح تعاملات اليوم بـ "ثبات إيجابي"

استقرت أسعار الذهب، متداولة قرب 610 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي صباح الخميس.
في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات، كان سعر الذهب عيار 24K يتداول عند 610.75 دراهم للجرام، مرتفعاً قليلاً عن إغلاق الليلة الماضية. ومن بين الأنواع الأخرى من المعادن الثمينة، كان عيار 22K و 21K و 18K و 14K يتداول عند 565.5 و 542.25 و 464.75 و 362.5 درهماً للجرام على التوالي.
تداول الذهب الفوري عند 5,077.55 دولار للأوقية، وظل دون تغيير حوالي الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات مع ارتفاع الدولار الأمريكي.
تستمر أسعار الذهب المرتفعة في التأثير سلباً على مبيعات المجوهرات في الإمارات والأسواق الرئيسية الأخرى.
قال صاغة المجوهرات في دبي إن المتسوقين يتجهون نحو الحلي ذات الأحجام الأصغر والمجوهرات المرصعة بالماس بسبب عامل القدرة على تحمل التكاليف.
باع سكان الإمارات أصولهم من المعادن الثمينة في حالة من الذعر في وقت سابق من هذا الشهر عندما انخفضت الأسعار بنحو خمسة بالمائة في فترة زمنية قصيرة جداً. لكن الأسعار تعافت منذ ذلك الحين، ويتداول الذهب عيار 24K فوق 600 درهم للجرام.
صباح الخميس، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، مستفيداً من ارتفاع الأربعاء بعد تقرير التوظيف القوي بشكل مفاجئ الذي أشار إلى صحة الاقتصاد الأمريكي الأساسية. الدولار الأقوى يجعل المعادن المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
قال فيجا فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، إن زوج EUR/USD لا يزال مدعوماً جيداً فوق مستوى 9-SMA على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، مما يشير إلى هيكله القوي في السوق حالياً.