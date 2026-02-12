610 دراهم للجرام.. ذهب دبي يفتتح تعاملات اليوم بـ "ثبات إيجابي"

في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات، كان سعر الذهب عيار 24K يتداول عند 610.75 دراهم للجرام، مرتفعاً قليلاً عن إغلاق الليلة الماضية. ومن بين الأنواع الأخرى من المعادن الثمينة، كان عيار 22K و 21K و 18K و 14K يتداول عند 565.5 و 542.25 و 464.75 و 362.5 درهماً للجرام على التوالي.