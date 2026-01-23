600 درهم تقريباً.. الذهب في دبي يسجل قمة تاريخية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة، متجاوزة 4950 دولارًا عالميًا واقتربت من 600 درهم للجرام في دبي.
ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 597 درهمًا صباح الجمعة، بزيادة قدرها 19.25 درهمًا للجرام الواحد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبالمثل، افتتح الذهب عيار 22 قيراطًا بسعر أعلى بـ 18 درهمًا عند 553 درهمًا، بينما تم تداول عيار 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا عند 530.25 درهمًا و 454.5 درهمًا و 354.5 درهمًا للجرام على التوالي.
هذه هي المرة الرابعة هذا الأسبوع التي يصل فيها المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي.
عالميًا، تم تداول الذهب عند 4,966.85 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.17 بالمائة.
قال كايل رودا، كبير محللي السوق في Capital.com، إن الثقة في الولايات المتحدة وأصولها قد اهتزت، ربما بشكل دائم، وهذا يدفع الأموال إلى المعادن الثمينة. “لقد تم تداول كلمة "انفصال". لا أعتقد أن ذلك مبالغة."
قالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق في xs.com، إن ارتفاع الذهب يعكس قناعة متزايدة بين المستثمرين بأن المعدن الأصفر أصبح أصلًا استراتيجيًا يجب شراؤه عند الانخفاضات، حتى في ظل تراجع الطلب التقليدي على الملاذات الآمنة.
“من المهم ملاحظة أن تحسن شهية المخاطرة العالمية، بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات التعريفات الجمركية واستبعاد سيناريوهات التصعيد الجيوسياسي، قد مارس ضغطًا واضحًا على أسعار الذهب. ومع ذلك، كان هذا الضغط أضعف مما كان متوقعًا في مواقف مماثلة تاريخيًا. وهذا يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا بشأن المبالغة في تسعير الأخبار الإيجابية، خاصة في اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الديون، وعدم اليقين بشأن استدامة التعافي،” قالت.